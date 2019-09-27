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Экономика

В Псковской области могут упростить декларационную кампанию для сельских депутатов

Прокурор Псковской области Сергей Белов внес в областное Собрание депутатов поправки в региональный закон, касающиеся упрощения предоставления деклараций сельскими депутатами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Изменения планируется внести в статью 1.1 закона «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Псковской области, и лицами, замещающими государственные должности Псковской области, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в расположенных на территории Псковской области муниципальных образованиях, и лицами, замещающими данные муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Поправки разработаны в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законом «О противодействии коррупции».

На сегодняшний день депутаты представительных органов сельских поселений, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, как и все, кто замещает муниципальные должности, должны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Причем не только своих, но и супруга и несовершеннолетних детей   

В случае принятия законопроекта сельские депутаты будут предоставлять губернатору указанные сведения только в случае совершения сделок по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспорта, ценных бумаг и акций, если общая сумма таких сделок превышает доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В случае отсутствия таких сделок депутатам нужно будет направлять письменное уведомление в управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Рассмотреть законопроект предполагается на ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов после обсуждения на заседаниях профильных комитетов.

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