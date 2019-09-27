О судьбе деревьев, бюстов и правах депутатов: Чем удивила сессия Псковской гордумы

18:33, 27 сентября 2019, ПАИ

27 сентября Псковская городская Дума собралась на первую после каникул сессию. Началась она с вручения депутатского удостоверения главному врачу Псковской городской поликлиники Галине Невалённой, которая победила на сентябрьских довыборах в городской парламент. Правда, состав Думы полным не стал, ведь следом депутаты досрочно прекратили полномочия Артура Гайдука, который по итогам выборов стал депутатом Псковского областного Собрания.

Повестка сессии традиционно была обширной – 53 вопроса, большинство из которых, конечно, обсуждения не вызвали, но были и исключения.

Распил и посадки

Как и ожидалось, жаркую дискуссию на сессии, несмотря на то, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался народными избранниками и на заседаниях трёх думских комитетов, и во время рабочего выезда на «место преступления» вызвала судьба деревьев на реконструируемой улице Яна Фабрициуса.

«Требуется ли доклад», - уточнила и. п. главы Пскова Елена Полонская у коллег. Все депутаты промолчали, за исключением Григория Турчина, который пожелал уже, видимо, в пятый раз прослушать информацию от подрядной организации ООО «СДМ Проект».

Директор «СДМ Проект» Елена Трошкова рассказала, что для создания на улице Яна Фабрициуса четырёхполосного движения расширить её нужно всего на полметра в каждую сторону, но по утверждённым в России нормам, от деревьев до поребрика, ограничивающего проезжую часть, должно быть не менее двух метров. На улице Яна Фабрициуса эти нормативы не соблюдаются: где-то до поребрика метр, где-то метр 80 сантиметров. «Нормы рассчитаны и для того, чтобы дерево могло безболезненно жить. Но фактически и там, где расстояние меньше, деревья растут», - заметила докладчица.

Она сообщила, что в ходе «дебатов» было принято решение требуемое расстояние в 2 метра уменьшить до 70 сантиметров. В результате, если ранее на участке Яна Фабрициуса между улицами Металлистов и Вокзальной должны были бы спилить 163 дерева, то после пересмотра нормы только 48. На участке от площади Победы до улицы Гражданской, где уже идут работы, ранее под снос попадали 180 деревьев, теперь же – 90.

У депутатов возник вопрос, сможет ли проект реконструкции пройти госэкспертизу при несоблюдении нормы в 2 метра. Елена Трошкова заверила, что это возможно, если под проектом подпишется собственник зелёных насаждений, то есть администрация города.

Депутат Сергей Барабанов уточнил, не погибнут ли сохранённые деревья, если в процессе работ по расширению проезжей части будет нарушена их корневая система.

Елена Трошкова отметила, что вопрос сохранности корней зависит от аккуратности подрядной организации, но вообще специалисты, с которыми она общалась, уверяют, что основной корень уходит вертикально вниз, а не в стороны. «Если посмотреть по городу, то большинство деревьев имеют меньшее расстояние до поребрика, и они нормально растут», - ещё раз обратила она внимание.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что есть нормативы, а есть жители, которые отстаивают свои интересы. «Мы понимаем, что оголить улицу неправильно, потому мы идём на максимально возможные изменения», - сказал он.

Депутат Фёдор Постнов заявил, что и деревья вдоль проезжей части должны расти определённые, такие, чтобы их крона не свисала над дорогой.

Директор «СДМ Проект» сообщила, что изучила и этот вопрос: есть подходящие липы, клёны, берёзы, ясени, в общем, практически все виды, что и сейчас произрастают в Пскове.

Парламентарий Денис Иванов оказался единственным, кто вообще против сохранения существующих деревьев. Он призвал подумать об автомобилистах, для которых, уверен он, деревья на расстоянии 70 сантиметров от дороги представляют опасность: «Немного рулём качнули и оказались в дереве!»

Елена Трошкова напомнила депутату о других нормах, по которым до опор освещения от дороги должен быть всего метр.

«Эта дорога – основная в городе, и если мы делаем полную реконструкцию улицы, то надо сносить деревья. Мы с вами в мегаполисе живём, как я считаю, и надо пилить. Да, у нас откроются фасады, но это другой вопрос», - продолжил Денис Иванов.

Ему парировал Фёдор Постнов, который предложил задуматься о пешеходах, поскольку им будет не комфортно летом на открытом пространстве улицы.

Тогда Денис Иванов решил обобщить проблему. Он считает, что стоит убрать из городских документов норму о согласовании вопроса по сносу деревьев с депутатами.

Григорий Турчин, напротив, говорил о плюсах такого участия со стороны городского парламента. В качестве примера он привёл свой округ №1, где неоднократно вставал вопрос о ликвидации части насаждений. «Мы выходим с общественниками на место и смотрим деревья. Выходим 3-4 раза. И в итоге сносится меньше, чем было в первоначальном проекте», - поделился опытом парламентарий. Он напомнил, что и в случае с улицей Яна Фабрициуса после вмешательства депутатов число попадающих под спил деревьев изрядно сокращено.

«Нам что, больше нечего обсуждать? – вмешался депутат Олег Брячак. - Будем всю сессию деревья обсуждать?»

С ним согласилась Елена Полонская: «Действительно, уже столько раз обсудили».

Окончательную точку в дискуссии по ставил Александр Братчиков, сообщив, что администрация города берёт на себя обязательство в 2020 году высадить на улице Яна Фабрициуса столько деревьев, сколько будет спилено в процессе реконструкции, но по согласованию с жителями.

Это и прописали в решении гордумы, но добавили, что администрация города должна будет представить депутатам план высадки деревьев и заложить финансирование на эти цели.

Уполномоченные

Вопросов, так или иначе касающихся бюджета Пскова, в повестке 29-й сессии гордумы было сразу три. Во-первых, депутаты утвердили исполнение главного финансового документа города за первое полугодие. Как сообщила им начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, поступления в бюджет за это время увеличились по 1,5 млрд рублей от плановых показателей, из которых порядка миллиарда – это межбюджетные трансферты. А вот дефицит остался прежним – 133 млн рублей.

Во-вторых, парламентарии согласовали изменение бюджета на текущий год. Его доходы и расходы выросли на 15 млн рублей, которые пойдут на финансирование муниципальных программ «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма» и «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Третьим вопросом было внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков». Поправок, предложенных администрацией города, было три. Одна из них касалась изменений бюджетной классификации, вторая – запрещала принимать решение об увеличении ассигнований на плату труда без участия гордумы, а третья – позволяла администрации города без депутатов принимать решение о перераспределении средств внутри муниципальных программ или учреждений.

Собственно, против первых двух поправок депутаты не возражали, а вот с третьей оказались в корне не согласны.

«Я правильно понимаю, что передвижки в бюджете можно будет проводить без депутатов?» - уточнил Олег Брячак. Получив положительный ответ, он возмутился: «Почему вы ходите без нас распоряжаться деньгами».

«Мы, наоборот, за вас переживаем и хотим предложить вам по меньше работать», - пошутил в ответ Александр Братчиков.

Тамара Винт попыталась объяснить депутатам, что поправка просто позволит городским властям оперативнее решать проблемы, например, «перекинуть» средства со школ на детские сады, или внутри одного учреждения перенести деньги «с ремонта на асфальт».

Тогда Олег Брячак предложил прописать максимальный размер финансирования для таких передвижек.

Депутат, экс-глава Пскова Иван Цецерский заявил, что экстренно созвать сессию городской Думы для перераспределения каких-либо средств никогда не было проблемой.

«Передвижение средств внутри программ и между распорядителями должно быть на контроле депутатов», - согласился с коллегой Григорий Турчин и напомнил статью 23 Устава Пскова, которая гласит, что утверждение бюджета и внесение в него поправок – полномочия депутатов.

Денис Иванов заметил, что эту поправку администрация города уже вносила на рассмотрение депутатов. Он попросил Тамару Винт «не поднимать вопрос в третий раз».

В итоге парламентарии согласовали две из трёх поправок.

Не по Уставу

Совершенно неожиданно депутаты сняли с рассмотрения вопрос, внесённый прокуратурой Пскова. Надзорное ведомство разработало поправки в Устав Пскова и просило парламентариев назначить публичные слушания на 15 октября.

Изменения, подготовленные прокуратурой, приводят Устав города в полное соответствие с федеральным законом №131 о госзакупках, а также прописывают полномочия администрации города по определению мест для проведения исправительных работ осуждёнными.

Что касается второго пункта, то администрация и сейчас устанавливает участки, куда на работы отправляются отбывающие наказание, но в Уставе это не прописано.

Депутаты возмутились, что до сессии эти поправки они вообще не видели, более того, на заседании не присутствует прокурор Пскова, который мог бы внести ясность.

В общем, назначать публичные слушания парламентарии отказались, а документ сняли с рассмотрения для «детальной проработки».

Камерная обстановка

В дополнительной повестке дня обнаружился вопрос о безвозмездной передаче Государственному казённому учреждению Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» движимого муниципального имущества, находящегося в собственности города. Он был снят с рассмотрения на одной из предыдущих сессий, поскольку депутаты усомнились в стоимости видеокамер, о которых и идёт речь в документе. В предыдущей версии каждая из камер, установленных в рамках реконструкции улицы Свердлова и прилегающих к ней территорий, которые предлагалось передать областному учреждению, обошлась городу в 150 тысяч рублей при средней цене в интернет-магазинах в 50 тысяч рублей.

Чтобы разобраться в происходящем, депутаты поручили провести проверку Контрольно-счётной палате города. А Олег Брячак сделал запрос в экономический отдел ФСБ, и дабы полученным ответом поделиться с коллегами он даже попросил рассмотреть вопрос пораньше – торопился покинуть заседание, чтобы попасть на «батл» с главой псковских коммунистов Петром Алексеенко.

Иван Цецерский уточнил, распечатал ли Олег Брячак текст ответа ФСБ для всех депутатов. «Могу вам по «Вотсапу» скинуть», - предложил на это депутат и спросил у коллег, кто бы ещё хотел получить такое сообщение.

Среди пожелавших оказался Григорий Турчин. Покопавшись в телефоне, Олег Брячак обнаружил, что номера Григория Турчина у него нет. «Вы со мной всё время ругаетесь, поэтому я ваш номер не записываю», - заявил он.

Когда дело дошло до рассмотрения вопроса заместитель главы Пскова Валентина Зубова сообщила депутатам, что в предыдущей версии документа была допущена ошибка. 17 млн 249 тысяч рублей – это сумма, потраченная не только на камеры, во столько обошёлся весь комплекс видеонаблюдения. То есть, по её словам, 10 млн рублей пошли на необходимую инфраструктуру, на 5 млн рублей были закуплены 96 угловых камер, на миллион – 10 поворотных. Таким образом, получается, что каждая угловая камера стоит порядка 60 тыс. рублей, а поворотная – около 111 тысяч. Кроме камер областному учреждению передаются и 4 километра сетей, добавила Валентина Зубова.

Она также пояснила, что Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях будет заниматься обслуживанием и содержанием комплекса, и получать трансляцию с камер. Они будут функционировать в рамках программы «Безопасный город».

Более того, добавила заместитель главы администрации города, уже имеется представление прокуратуры о передаче комплекса, в противном случае муниципалитет вынужден создать собственное учреждения для его обслуживания.

В принципе ответ ФСБ после объяснений Валентины Зубовой уже и не требовался, но Олег Брячак все же его зачитал. Собственно, в нём также шла речь о допущенной ошибке: «При подготовке документов о передаче на баланс была допущена ошибка, которая стала причиной неверного определения балансовой стоимости камер. В итоге камеры были поставлены на учёт по неверной цене». Далее отмечалось, что состава преступления в произошедшем не усматривается.

«А если я залезу в карман к Денису Олеговичу [Иванову] и достанут 100 рублей, а потом скажу, что просто вышла ошибка?» - не унимался Олег Брячак, заодно заметив, что у Дениса Олеговича действительно оттопырился карман и, вероятно, именно из-за лежащих там денег.

Валентина Зубова ещё раз пояснила, что изначально неверно разделили 17 млн рублей на количество камер, не включив расходы на сети, теперь всё пересчитали. Она даже уточнила, что одна угловая камера обошлась в 60 тыс. 212 рублей, теперь же аналогичные стоят более 69 тыс. рублей, а за поворотные город заплатил по 110 тыс. 921 рубль, тогда как сейчас их цена превышает 116 тысяч рублей.

Представитель Контрольно-счётной палаты подтвердила, что проверка не нашла нарушений и стоимость камер соответствует рыночным ценам.

«За такие деньги камеры должны ещё и задерживать, и судить преступников», - пробубнил Олег Брячак и рассказал, что сам хотел купить камеру с инфракрасным ночным видением, с защитой от дождя, и стоила она всего 5 тысяч рублей. «Она бы у него после первого дождя накрылась», - отозвался кто-то в зале.

Несмотря на возмущения коллеги депутаты согласовали передачу Управлению обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях видеокомплекса.

Чтобы помнили

Чего не ожидалось от минувшей сессии, так это хоть сколько-то бурного обсуждения вопроса по установке бюстов трёх героев-десантников, погибших в 2000 году в составе 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Предлагается увековечить память уроженцев Пскова Владимира Швецова, кавалеров Ордена Мужества Михаила Травина и Романа Афанасьева.

Представительница ООО «Деловая Россия» рассказала, что к 20-летию подвига 6-й роты в рамках Указа президента принято решение об установке бюстов 84-х героев-десантников у них на родине. Докладчица отметила, что в списке погибших оказалось не так много уроженцев Пскова, на установку бюстов согласились родители трёх военнослужащих. Изготовят сами бюсты за счёт спонсорских средств, которые были привлечены на федеральном уровне, а вот их установку профинансирует муниципалитет.

Поставить бюсты предлагалось на Аллее Победы – в парковой зоне у танка, в районе площади Героев-десантников на берегу реки Великой.

«Вопрос согласован и с родителями, и с комиссией по упорядочиванию названий улиц, - проинформировал заместитель главы Пскова Александр Коновалов. - На позапрошлой неделе встречались с родителями, им место понравилось».

Депутат Александр Баев сказал, что предложенное место не слишком хорошее и назвал его «задворками». Он уточнил, рассматривались ли другие точки, например, площадка у памятника «Купол» в Черёхе.

«Родители участвовали в выборе места и командование дивизии его одобрило», - настаивал Александр Коновалов.

«А сквер у Дома офицеров?» - предложил Иван Цецерский, на что заместитель главы администрации города ответил, что его сочли и так слишком перегруженным.

«Место не очень удачное, бюсты туда не вписываются», - продолжил депутат, заметив, что танк все же в честь победы в Великой Отечественной войне там установлен.

Фёдор Постнов зашёл с другой стороны, его традиционно интересовала доступность парка для маломобильных граждан. Парламентарий резонно заметил, что у сквера невозможно даже машину запарковать, чтобы к нему подойти. Он предложил установить бюсты непосредственно у памятного знака на самой площади Героев-десантников.

«Решение о месте – комиссионное, это не единоличное решение», - вступился Александр Братчиков.

Тут Фёдор Постнов, повысив голос, возмутился, что его не включили в комиссию по упорядочиванию наименований улиц и он никак не участвовал в принятии решения.

«Депутаты входят туда по представлению главы города», - парировал Александр Коновалов.

Вернул депутатов к сути обсуждения заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв – отец Героя России, бойца 6-й роты Алексея Воробьёва. Она рассказал, что и сам принимал участие в заседании, на котором определялось место установки бюстов. По его словам, родителям были предложены три варианта: площадь Героев-десантников, сквер у Дома офицеров и Черёха. «Родители дали согласие поставить на площади Героев-десантников, но не у танка, - сообщил он. - Надо учитывать мнение родителей».

Александр Коновалов заявил, что удивлён прозвучавшей информацией, поскольку на встрече родителям демонстрировали схему, где была указана площадка у танка.

Владимир Воробьёв ещё раз повторил, что родители одобрили именно площадь.

«Мы не настаиваем на этом месте, это решение комиссии», - снова сказал Александр Братчиков, но добавил, что не против выбора другой площадки.

Владимир Воробьёв предложил ещё раз обратиться к родителям и услышать их мнение.

Депутат Александр Тимофеев заметил, что сквер у танка кроме всего прочего псковичи летом используют и для принятия солнечных ванн. «Будет неприятно, если родители придут и увидят этот бордель», - заявил он.

После бурного обсуждения депутаты проголосовали за сам факт установки бюстов, а вот вопрос по месту они пока оставили открытым. Елена Полонская сообщила, что родителей погибших бойцов пригласят на заседание социального комитета гордумы, где ещё раз обсудят с ними площадку для бюстов.