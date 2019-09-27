Уменьшить нагрузку на регионы в части выплаты социальной доплаты к пенсии предлагают депутаты Северо-Запада

17:37, 27 сентября 2019, ПАИ

Изменить порядок предоставления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам предлагает комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада Росси по социальной политике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, депутаты СЗФО планируют обратиться с данной инициативой на федеральный уровень.

Заседание комитета состоялось 27 сентября в Великом Новгороде, в нём принял участие депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. Авторы инициативы - законодатели Государственного Совета Республики Коми - отметили, что в субъектах РФ, где величина прожиточного минимума пенсионера превышает данный показатель в целом по Российской Федерации, установлена региональная социальная доплата к пенсии. Финансовая нагрузка при этом лежит на бюджетах регионов, также выплаты производятся за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.

Федеральное софинансирование может составлять от 5 до 75% от общего объёма расходных обязательств субъекта на очередной финансовый год, чаще всего эта цифра не превышает 50%.

В бюджете Псковской области на выплату социальных субсидий пенсионерам требуется предусмотреть порядка 745 млн рублей. Также нужны средства на доставку в размере 3,2 млн рублей.

Парламентарии из Коми предлагают внести изменений в законодательство РФ, которые установят федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам на всей территории страны. При этом выплату будут осуществлять территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации за счёт межбюджетных трансфертов из федеральной казны. Размер федеральной социальной доплаты к пенсии предполагается устанавливать дифференцированно в зависимости от величины прожиточного минимума в конкретном регионе.

По мнению авторов поправок, это позволить снизить расходы бюджетов субъектов РФ, в том числе на администрирование выплаты.

Вопрос планируется включить в повестку 57-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая пройдет с 13 по 15 ноября в Вологде.