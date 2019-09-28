Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»

21:36, 27 сентября 2019, ПАИ

Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019» – финального этапа Кубка России по ралли в центре Пскова 27 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев от имени губернатора региона Михаила Ведерникова поприветствовал участников ралли. «У Псковщины есть замечательная визитная карточка – ралли! Мы чтим спортивные традиции!» – отметил он.

«Рады вас видеть на своей территории. Сможете «хайпануть» драйва на Псковской земле», – подчеркнул заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов и пожелал гонщикам хороших дорог.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев поприветствовал участников ралли от имени депутатского корпуса. «Отрадно видеть такое количество участников и болельщиков! Пусть победит сильнейший, а зрителям – незабываемых впечатлений!» – пожелал он.

«Сегодня замечательный день, хорошая погода, которую участники привезли со всей России», – отметил президент федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. Он поблагодарил за поддержку в проведении ралли губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, администрацию региона и городские власти.

«Мы все хотим сделать хороший, яркий праздник! И, надеюсь, у нас получится. Считаю, что именно здесь – с ралли «Псков Ганзейский» – начнется новая жизнь российского ралли!» – добавил Олег Мыслевич и объявил ралли открытым.

В финале церемонии открытия прозвучал гимн России. Участникам ралли предстоит проехать через стартовую арку, а затем они отправятся на первый скоростной участок.

Всего в гонке участвуют 64 экипажа. Из них 14 в зачете «Наша классика», который проводится только на псковских гонках. В этом зачете участвуют машины отечественного производства с приводом на одну ось.

Ралли «Псков Ганзейский - 2019» пройдет 27 и 28 сентября. Подробности здесь >>>