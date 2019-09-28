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Общество

Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе

28 сентября стартовал основной гоночный день финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский», передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Гонка также носит статус финала чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», третьего этапа кубка Белоруссии по ралли-спринту, финального этапа моносерии LADA Rally Cup.

Первыми на трассу ушли автомобили, выступающие в зачёте «Наша Классика». Старт состоялся из посёлка Старый Изборск в Печорском районе. Всего участникам предстоит проехать порядка 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых 103 – общая протяжённость скоростных участков.

Зрительская зона «Трамплин» организована в деревне Лавры Печорского района. «Боевые» автомобили в Лаврах можно будет увидеть дважды: здесь пройдут скоростные участки №2 «Железово» и №5 «Лавры».

27 сентября в Пскове состоялось открытие финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». После этого был дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого проходила между площадями Ленина и Октябрьской. Ознакомиться с результатами гонки можно здесь>>>

Фотографии с гонки можно увидеть здесь>>>

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