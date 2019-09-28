0
15:49
Фестиваль «Воевода Шуйский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:40
Умер народный артист СССР Марк Захаров
09:42
Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень
00:21
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:03
Средневековые постройки изучают археологи в Печорах
22:00
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
21:36
Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»
Еще новости
Общество

Определись лидеры после первой секции ралли «Псков Ганзейский»

Фото: Илья Фомин

После первой секции финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский» в зачёте «Абсолют» лидирует экипаж № 6, в составе которого едут Артур Мурадян и Павел Челебаев (Жигулевск, Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области. На второй строчке в «Аюсолюте» – Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев (Санкт-Петербург, Москва), на третьей – Павел Щербаков и Алексей Горюнов (Санкт-Петербург).

В зачёте 1400Н на первом месте на данный момент находятся Максим Белюков и Константин Александров (Санкт-Петербург), на втором – Павел Козлов и Юрий Куликов (Санкт-Петербург), на третьем – Дмитрий Горчаков и Виктор Позерн (Москва, Санкт-Петербург).

В зачёте 1600Н в тройке лидеров оказались Матвей Безруков и Александр Рыбников (Березовский, Екатеринбург), Дмитрий Рябов и Илья Бойцев (Санкт-Петербург), Степан Демьянчук и Дмитрий Иванов (Санкт-Петербург).

В зачёте 2000Н первым к финишу пришел экипаж в составе петербуржцев Степана Кондрашова и Алексея Башмакова, вторыми стали Роман Русских и Алексей Курносов (Гатчина, Смоленск), третьими – Юрий Аршанский и Александр Андреев (Санкт-Петербург).

Петербуржец Михаил Алексеев и псковичка Юлия Пащинская финишировали четвертыми в зачете 2000Н, псковичи Максим Павлов и Серей Пушкарь – пятыми.

В зачете «Наша классика» первым оказался петербуржский экипаж Владимира Степанова и Елизаветы Савко, вторым – экипаж Алексея Аксакова и Алексея Антипова (Шатура, Раменское), третьим – экипаж Евгения Макаревича и Алексея Звонкина.

Из более чем 60 стартовавших экипажей первую секцию ралли прошли 39. В 15:15 стартует вторая секция гонки. 

Отметим, что во время четвертого спецучастка ралли «Псков Ганзейский» сразу несколько экипажей вылетели в кювет. Пострадавших гонщиков двух экипажей доставили в Псковскую областную больницу.

27 сентября в Пскове состоялось открытие финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». После этого был дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого проходила между площадями Ленина и Октябрьской. Ознакомиться с результатами гонки можно здесь>>>

Фотографии с гонки можно увидеть здесь>>>

Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе 28 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Определись лидеры после первой секции ралли «Псков Ганзейский» Пострадавших на ралли «Псков Ганзейский» гонщиков везут в областную больницу Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая Третий спецучасток ралли «Псков Ганзейский» пустили в дорожном режиме из-за аварии Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе Опубликованы результаты спецучастка «Кубок княгини Ольги» Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019» Второе заседание «Ганзейского клуба» пройдёт в Пскове 17 октября Ралли «Псков Ганзейский»: Куда стоит отправиться зрителям Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 сентября в связи проведением ралли
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Фестиваль «Воевода Шуйский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Фестиваль «Воевода Шуйский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Умер народный артист СССР Марк Захаров
28 сентября 2019
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень
28 сентября 2019
Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Средневековые постройки изучают археологи в Печорах
27 сентября 2019
Средневековые постройки изучают археологи в Печорах
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
27 сентября 2019
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»
27 сентября 2019
Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»
Юрий Ширяев требует не возводить дополнительный забор вокруг ЖК «Парус De Luxe» в Пскове
27 сентября 2019
Юрий Ширяев требует не возводить дополнительный забор вокруг ЖК «Парус De Luxe» в Пскове

Идет загрузка...