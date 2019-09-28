Определись лидеры после первой секции ралли «Псков Ганзейский»

14:34, 28 сентября 2019, ПАИ

После первой секции финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский» в зачёте «Абсолют» лидирует экипаж № 6, в составе которого едут Артур Мурадян и Павел Челебаев (Жигулевск, Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области. На второй строчке в «Аюсолюте» – Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев (Санкт-Петербург, Москва), на третьей – Павел Щербаков и Алексей Горюнов (Санкт-Петербург).

В зачёте 1400Н на первом месте на данный момент находятся Максим Белюков и Константин Александров (Санкт-Петербург), на втором – Павел Козлов и Юрий Куликов (Санкт-Петербург), на третьем – Дмитрий Горчаков и Виктор Позерн (Москва, Санкт-Петербург).

В зачёте 1600Н в тройке лидеров оказались Матвей Безруков и Александр Рыбников (Березовский, Екатеринбург), Дмитрий Рябов и Илья Бойцев (Санкт-Петербург), Степан Демьянчук и Дмитрий Иванов (Санкт-Петербург).

В зачёте 2000Н первым к финишу пришел экипаж в составе петербуржцев Степана Кондрашова и Алексея Башмакова, вторыми стали Роман Русских и Алексей Курносов (Гатчина, Смоленск), третьими – Юрий Аршанский и Александр Андреев (Санкт-Петербург).

Петербуржец Михаил Алексеев и псковичка Юлия Пащинская финишировали четвертыми в зачете 2000Н, псковичи Максим Павлов и Серей Пушкарь – пятыми.

В зачете «Наша классика» первым оказался петербуржский экипаж Владимира Степанова и Елизаветы Савко, вторым – экипаж Алексея Аксакова и Алексея Антипова (Шатура, Раменское), третьим – экипаж Евгения Макаревича и Алексея Звонкина.

Из более чем 60 стартовавших экипажей первую секцию ралли прошли 39. В 15:15 стартует вторая секция гонки.

Отметим, что во время четвертого спецучастка ралли «Псков Ганзейский» сразу несколько экипажей вылетели в кювет. Пострадавших гонщиков двух экипажей доставили в Псковскую областную больницу.

27 сентября в Пскове состоялось открытие финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». После этого был дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого проходила между площадями Ленина и Октябрьской. Ознакомиться с результатами гонки можно здесь>>>

Фотографии с гонки можно увидеть здесь>>>

Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе 28 сентября.