ФОТОФАКТ: Бобры валят дерево на берегу Псковы

15:55, 28 сентября 2019, ПАИ

В Пскове у дамбы на берегу реки Псковы бобры пытаются свалить дерево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении общероссийского народного фронта.

Бобры валят деревья, подгрызая их у основания, отгрызают ветки, а затем разделяют ствол на части. Делают они это для заготовки корма или строительства плотин.

В январе фотоловушка Полистовского заповедника сняла пополняющих запасы бобров. Животные неоднократно покидали свое жилище через один из ходов, чтобы принести свежих веток.