«Трудовая книжка»: Как всё устроено в работе пожарных

09:58, 01 октября 2019, ПАИ

Начальник первой пожарной части Пскова на Коммунальной, 62 Михаил Гараничев рассказал Псковскому агентству информации о рабочем графике, эмоциональном выгорании и правилах, которые нельзя нарушать.

О фанатизме и «чёрном» юморе

В 2007 году я поступил в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы. С детства, правда, хотел быть военным, но перед поступлением поехал смотреть вузы и в итоге остановился на этом. Мне там почему-то понравилось больше всего, и я решил попробовать себя в пожарном деле. Для меня это был вызов.

После окончания вуза в 2012 году меня направили работать в пожарный надзор. Я не хотел, но мы люди в погонах: приказали – пошёл. Чуть больше года занимался проверками и всё это время писал рапорты, просил, чтобы отправили «на передовую». Служба в инспекции – всё-таки не моё. Слишком много бумажной работы.

В первые дни в пожарной части было некомфортно: притирку в новом коллективе никто не отменял. А ещё когда с людьми ходишь в караул на сутки, это вообще очень непросто. Кроме того, поначалу ощущалась нехватка практики, особенно на фоне коллег, которые отработали по 15-20 лет. Ну, а сейчас я фанат своего дела, человек, в хорошем смысле, повёрнутый на пожарной охране.

В каждом карауле свои приколы, общие шутки, «чёрный» юмор тоже есть. Со стороны это может выглядеть странно и неуместно, но это такой что ли способ защиты от эмоционального выгорания, от того, что часто приходится сталкиваться с трагедиями и людским горем. Так уж человек устроен, что со временем даже вид обгоревшего тела не вызывает шок, происходит профдеформация, и ты пытаешься отгородиться от происходящего юмором. Иногда, правда, приходилось делать коллегам замечания, чтобы при потерпевших притормозили с шутками.

О требованиях к профессии и о том, каково это - гореть на работе

Перед приёмом на службу все проходят военно-врачебную комиссию, к работе допускаются только люди с самой высокой группой годности «А1». Обязательна хорошая физическая подготовка, потому что труд пожарного очень энергоёмкий. На выездах на себе приходится таскать по 30 кг оборудования и защиты.

Разумеется, все претенденты проходят тестирование у психолога, который даёт свою оценку относительно годности.

Пожарный должен знать и уметь всё или почти всё. Мы фактически ежедневно сдаём зачёты по физической, тактической и теоретической подготовке. Не сдал — на пересдачу. Не сдал ещё и ещё раз — увольнение. Но на моей практике такого пока не было.

Занятия – и теория, и практика - проходят каждый день. Даже если нет вызовов, в потолок никто не плюёт и подушку не давит.

Изучаем и повторяем тактику действий при тушении определённых пожаров. Горят ведь не только дома. В городе множество непростых объектов: бензоколонки, нефтебаза, склады, предприятия, на которых используют сильнодействующие и ядовитые вещества. Мы должны знать, как себя вести в каждой конкретной ситуации. Отрабатываем также действия с пожарной техникой, выполняем упражнения и нормативы по установке и развёртыванию. Каждый из нас может оказать первую помощь. Пожарных и завалы после взрывов учат разбирать. Отдельно идёт подготовка газодымозащитной службы – это те, кто практически вслепую может работать в помещениях с густым дымом. Звено газодымозащиты – минимум три человека - тренируется в камере, где воссозданы условия реального пожара: дым, звуки горения, крики людей о помощи. В такой обстановке они должны не потерять друг друга, обнаружить и вынести пострадавшего, его роль у нас выполняет манекен. В реальности в условиях нулевой видимости, маленького замкнутого помещения и высоких температур вынести человека бывает очень непросто, особенно если он без сознания.

Есть ещё тренажёр в виде металлического контейнера, в котором с помощью горящих дров и резины создаётся критически высокая температура. Помимо прочего, это ещё и психологическое испытание – зайти туда, где 300-400 градусов. В таких случаях и на тренировках, и на реальных пожарах из-за жара приходится прижиматься к самому полу, только чтобы не прожгло боёвку [боевая одежда пожарного – авт.]. Она у нас рассчитана на 100 градусов.

Однажды на пожаре боёвку мне всё же почти прожгло, даже шлем немного подплавился. Ощущение не из приятных… За этим тоже учат следить, обучают и правильному поведению в критических ситуациях при выбросах пламени. Это один из самых опасных моментов, когда открываешь дверь в замкнутое помещение. Если попадёшь в такую вспышку без нужной защиты, точно будут ожоги. На контейнере мы тренируемся предотвращать подобные ситуации. Для этого один пожарный находится на входе со стволом, второй, тот что за дверью, постепенно её приоткрывает. В это время напарник несколько раз подаёт струю воды, чтобы снизить температуру внутри, потом они вместе туда заходят, закрывают дверь, чтобы кислород не поступал, и работают.

На пожарах с горящим бензином, нефтепродуктами – всем тем, что даёт высокую температуру, - поверх боёвки надевается ещё и теплоотражающий костюм. Он защищает при 200 градусах – можно более-менее спокойно подойти к очагу пожара.

О графике

В нашей части четыре караула, которые дежурят сутки через трое. В карауле девять-десять человек, хотя по штату должно быть двенадцать. День начинается и заканчивается в 8:30, но к восьми все уже на месте. В 8:25 проходит построение, развод, потом один караул сдаёт дежурство другому: техника должна быть исправна, помещение - в порядке. Утро начинается с получения дыхательных аппаратов на посту газодымозащитной службы. Такого баллона хватает на 30-40 минут работы, в заправленном состоянии он весит в районе 10 кг.

К девяти караул заступает на смену, и начинаются теоретические занятия в классе, практика. Несколько раз в месяц бывают тренировочные выезды на опасные объекты, в школы, больницы. Караул ногами проходит все помещения, изучает планировку, расположение гидрантов. Это всё делается, чтобы потом, если вдруг случится пожар, не было никаких сюрпризов.

С 12:45 до 14:00 – время обеда, затем самоподготовка, хозработы, техобслуживание автомобилей. С 18:00 до 19:00 – физподготовка. Потом начинается свободное время - можно пойти в спортзал при части, поиграть в теннис, посмотреть телевизор в комнате отдыха, в шахматы сыграть.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Отбой в 22:30, подъём в 6:30. Но отбой – понятие условное, потому что в гараже есть «тумбочка», на которой ночью дежурит дневальный – принимает вызовы. Через несколько часов его сменяет сослуживец по караулу.

Мы обслуживаем всё Завеличье вплоть до Корытово и Гоголей, часть Запсковья в сторону мясокобината, нечётную сторону Шоссейной улицы и Овсище. Плюс за нами закреплены деревни Псковского района.

О вызовах

Из гаража на вызов экипаж должен выехать через минуту после звонка, мы, как правило укладываемся в сорок секунд - кто бы чем ни был занят в это время. Чтобы не тратить время на лестницу, в гараж спускаемся по специальным столбам. На пожаре оказываемся не позже чем через десять минут, чаще всего удаётся приехать уже через шесть-семь.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











Решение о том сколько техники выезжает на пожар, принимает диспетчер гарнизона на Инженерной, 92. Тут всё зависит от объекта, который горит. Если это частный дом, то выезжают минимум две машины. В одном экипаже – три-четыре человека месте с водителем. Водитель автоцистерны в огонь не идёт, его задача – работа с пожарным насосом и подача воды. В расчёте может быть ещё и автолестница, если объект высокий. В нашей части их две – на 30 и 50 метров. Первая позволяет работать на девятиэтажках, вторая – на высоте до 18 этажей.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Есть почему-то расхожее мнение, что пожарные приезжают на вызов с пустой цистерной. Такого не бывает! Наши машины в зависимости от модификации вмещают шесть, три или одну тонну воды. Помимо воды есть ещё запас пенообразователя – это вещество, которое создаёт пену для тушения бензина, керосина, солярки, нефтепродуктов. Электрические объекты тушат порошком. Для этого есть специальный автомобиль порошкового тушения. В каждой машине - планшет с картой водоисточников, поэтому, подъезжая, мы уже знаем, куда присоединимся, если тушение будет долгим. У меня на телефоне приложение с картой городских гидрантов – очень удобно. Здесь же можно узнать, сколько воды он способен нам дать.

Дни без вызовов – редкость. Весной, когда народ поджигает траву, у нас вообще гараж пустует – мы не успеваем возвращаться. Выезжаем не только на пожары, но и на срабатывающую пожарную сигнализацию в школах, садах, больницах, на ДТП. Для этого пожарные машины оборудованы гидравлическим оборудованием: мы можем разрезать металл, доставать пострадавших. На ДТП обязательно обесточиваем аккумулятор, чтобы избежать дополнительных неприятностей, стабилизируем автомобиль, чтобы он не перевернулся или не укатился, смываем с проезжей части разлившееся топливо, масло.

Бывают вызовы, когда люди забывают картошку снять с плиты и уходят куда-то. Если в результате ничего не загорелось, для нас это ложный вызов. Плюс случаются ложные сработки сигнализаций. За сутки пять-десять раз. Причины разные: где-то дети попали мячом по датчику, или он просто запылился во время ремонтных работ и среагировал.

После вызова даётся 40 минут, чтобы восстановить боеготовность, привести в порядок себя, форму, технику. Стираем и чистим всё сами.

О сложностях и погибших

Один из самых сложных – недавний пожар на Запсковье, когда горел склад с битумом. Там и площадь большая, плюс едкий, чёрный дым, высокие температуры. Тушили пеной и хоть потушили быстро, далось это нелегко. В общем было жарко.

«Нелюбимые» вызовы – пожары в деревянных домах. Они тушатся быстро, но потом надо растаскивать и проливать каждое брёвнышко, чтобы огонь снова не вспыхнул. Очень энергозатратно.

Непростой пожар был в подвале одного из домов на Яна Фабрициуса. Много дыма, который шёл в подъезд. Пришлось эвакуировать всех жильцов, а это и дети, и бабушки и инвалид, которого мы в итоге приняли решение не трогать. С ним просто остались наши ребята, которые уплотнили дверь, чтобы не проникал дым, дали ему дыхательный аппарат и следили за ситуацией.

Особые случаи – пожары с погибшими. За время моей службы погибли двадцать человек. До сих пор помню случай в одной из деревень Псковского района. Там в своём доме сгорела женщина в инвалидной коляске. У меня эта картинка ещё долго перед глазами стояла. Но и после этого всё бросить и уйти со службы мне не хотелось.

Случаев с гибелью пожарных в нашем гарнизоне, к счастью, не было.

Ещё была неприятная ситуация, не связанная с пожаром. Мы вообще ехали заправлять воздушные баллоны, и тут нам по рации поступает вызов – девушка собирается [Роскомнадзор] с балкона. Мы оказались рядом и на месте были через полторы минуты. Девушка, как потом выяснилось, - пьяная. Высунулась с верхнего этажа и вот как-то там болталась. Только мы выставили лестницу, и я начал подниматься, как она сорвалась. Почти сразу подъехала скорая. Девушка в итоге выжила.

Один раз подо мной пол провалился, и я упал со второго на первый этаж в полуметре от козлиных рогов. Едва не напоролся. Но это, скорее, из разряда курьёзов. Я на таких вещах не зацикливаюсь.

О правилах, «пожарниках» и зарплате

Основное правило пожарного – исполнять приказы начальника, лишний раз не геройствовать и объективно оценивать свои возможности. От правил можно отступать только в условиях обоснованного риска, то есть, когда ты уверен, что спасёшь человека. Вообще, конечно, правил и инструкций, которым мы должны следовать, миллион.

Спецтехнику, спешащую на пожар, псковские водители пропускают неохотно. Расступаются, конечно, но не всегда. Тогда включаем звуковые сигналы, на которые всё-таки приходится реагировать. Во дворах, заставленных автомобилями, пожарные сами помогают водителю маневрировать, чтобы никого не зацепить.

На «пожарника» не обижаюсь, люди часто ошибаются, если на каждого обижаться… Стараюсь объяснять, что я всё-таки пожарный, а не «пожарник».

Средняя зарплата рядового пожарного – 20-25 тысяч рублей плюс 10-процентная надбавка за тушение пожаров и за работу в дыхательных аппаратах. Есть надбавки за выслугу в 10, 15, 20 лет. Можно сдавать нормативы по пожарно-строевой и физподготовке и получать классы: третий, второй, первый и мастер. За это тоже доплачивают.