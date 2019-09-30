Николай Хондзинский представит «Карлика» в Мариинском театре

10:56, 30 сентября 2019, ПАИ

Главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский представит зрителям Мариинского театра оперу Александра фон Цемлинского «Карлик». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в постановке принимают участие солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов и Симфонический оркестр Мариинского театра.

«С нетерпением жду нашей новой сценической встречи с замечательными воспитанниками Ларисы Абисаловны. Крайне редко исполняемая опера Цемлинского «Карлик» - это компактная и насыщенная композиция по сказке Оскара Уайльда. Мастер оркестровки, Цемлинский добивается потрясающего звучания и особой игры оркестровых тембров», - отметил Николай Хондзинский.

По его словам, работа с оркестром Мариинского театра дает уникальную возможность творческой реализации. «Качество и отдача музыкантов этого великолепного оркестра просто потрясают», - добавил он.

Из восьми опер Александра Цемлинского «Карлик» (1919–1921) относится к двум наиболее популярным. Другая – «Флорентийская трагедия» (1916). Обе одноактные оперы написаны на либретто по произведениям Оскара Уайльда.

Николай Хондзинский сотрудничает с Мариинским театром с 2014 года. Под его руководством оркестр исполнял музыку Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Стравинского и многих других.