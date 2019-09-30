0
15:32
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
15:21
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
12:52
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
12:17
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
11:59
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
10:53
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
09:46
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Еще новости
Общество

Николай Хондзинский представит «Карлика» в Мариинском театре

Главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский представит зрителям Мариинского театра оперу Александра фон Цемлинского «Карлик». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в постановке принимают участие солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов и Симфонический оркестр Мариинского театра.

«С нетерпением жду нашей новой сценической встречи с замечательными воспитанниками Ларисы Абисаловны. Крайне редко исполняемая опера Цемлинского «Карлик» - это компактная и насыщенная композиция по сказке Оскара Уайльда. Мастер оркестровки, Цемлинский добивается потрясающего звучания и особой игры оркестровых тембров», - отметил Николай Хондзинский.

По его словам, работа с оркестром Мариинского театра дает уникальную возможность творческой реализации. «Качество и отдача музыкантов этого великолепного оркестра просто потрясают», - добавил он.

Из восьми опер Александра Цемлинского «Карлик» (1919–1921) относится к двум наиболее популярным. Другая – «Флорентийская трагедия» (1916). Обе одноактные оперы написаны на либретто по произведениям Оскара Уайльда.

Николай Хондзинский сотрудничает с Мариинским театром с 2014 года. Под его руководством оркестр исполнял музыку Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Стравинского и многих других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
30 сентября 2019
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
30 сентября 2019
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
30 сентября 2019
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
30 сентября 2019
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
30 сентября 2019
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
30 сентября 2019
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области
29 сентября 2019
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области

Идет загрузка...