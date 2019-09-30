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Общество

Ещё одну газовую котельную запустят в Пыталовском районе

В Пыталовском районе закончилось строительство межпоселкового газопровода АГРС Пыталово — Вышгородок, средства на которые были выделены ПАО «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на период 2016–2020 годы. Протяженность газопровода 4 километра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе в администрации региона.

ООО «Газпром теплоэнерго Псков» также предоставила средства на работы по подключению (технологическому присоединению) блочно-модульной газовой котельной в деревне Вышгородок. Монтаж закончат до конца этого года, запустить котельную планируется в начале 2020 года.

Блочно-модульная котельная заменит угольную, что обеспечит подачу тепла к 5 многоквартирным домам и нескольким социальным объектам: Вышгородецкой основной школе и сельскому дому культуры.

Работы по подключению к газу трех блочно-модульных котельных, которые будут отапливать несколько жилых домов и соцобъектов, идут также в Невеле.

В Псковской области газификация и модернизация теплоэнергетического комплекса протекает в рамках договоренностей, достигнутых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством ПАО «Газпром» и АО «Газпром теплоэнерго».

В июне Михаил Ведерников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер пересмотрели план реструктуризации долгов Псковской области перед Газпромом и подписали план по газификации региона на текущий год.

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