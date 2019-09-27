Экспертный совет «Моглино» одобрил бизнес-план производства экологичной одноразовой посуды

13:00, 30 сентября 2019, ПАИ

30 сентября экспертный совет особой экономической зоны «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова одобрил заявку презентация ООО «Гринвуд Индастриал» на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, инвестиционный проект предполагает создание производства одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева.

Михаил Ведерников отметил, что общий объем инвестиций составит порядка 236 млн рублей. Продукцию планируется сбывать в Китае и в перспективе - в России. Реализация проекта позволит создать более 120 рабочих мест.

Исполняющий обязанности директора АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Андрей Яковлев рассказал, что площадь земельного участка составит 3,06 гектара. Там будет производственный корпус, административные и вспомогательные здания. Затем он озвучил некоторые показатели проекта: чистая приведенная стоимость - 598 млн 704 тысячи, внутренняя норма доходности - 45%, индекс прибыльности - 390%, сумма затрат - 236 млн 400 тысяч рублей, простой период окупаемости - 3,6 лет, дисконтированный период окупаемости - 4,1 лет.

Покупателями продукции выступят кафе, столовые, пиццерии, пекарни и кондитерские, службы доставки еды, гипермаркеты, кейтеринговые компании с собственным кулинарным производством.

Андрей Яковлев добавил, что реализация проекта обеспечит рост дохода в бюджетах всех уровней. Для его реализации необходимы ресурсы - лиственные породы дерева. «На сегодняшний день с компаниями Псковской области заключены предварительные договоры по поставке сырья», - уточнил он.

Генеральный директор компании-заявителя ООО «Гринвуд Индастриал» Александр Шацких сообщил, что стабильная выручка в размере 269 млн рублей будет достигнута к 2023 году, чистая прибыль составит порядка 100 млн. Он подчеркнул, что налоговые отчисления будут поступать и в местный бюджет. Александр Шацких добавил, что вся необходимая для реализации проекта инфраструктура в ОЭЗ «Моглино» есть. По его словам, производство будет практически безотходным и экологически чистым, класс опасности – IV. Александр Шацких подчеркнул, что необходимо уходить от использования пластика при изготовлении одноразовой посуды. «Хотелось бы получить сейчас разрешение, заключить соглашение и начать работу», - обратился инвестор к губернатору.

Михаил Ведерников поинтересовался, какие профессии будут востребованы на данном производстве.

Александр Шацких ответил, что 20 человек приглашены из Китая - главный технолог и люди, которые будут работать на станках и передавать опыт. Псковичи также смогут работать на данном предприятии операторами станка, вырубщиками, упаковщикам. Имеются вакансии шлифовщика и приемщика продукции - кладовщика.

В итоге экспертный совет ОЭЗ «Моглино» единогласно поддержал заявку компании.

Инвестором в данном проекте выступает китайская компания Goodwood Medical Care Ltd, ООО «Гринвуд Индастриал» является ее дочерней структурой.