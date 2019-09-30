Псковичи завоевали «серебро» на Чемпионате России по прибрежной гребле
Псковские спортсмены Павел Сорин и Максим Бабаджанов заняли второе место на Чемпионате России по прибрежной гребле в Крыму, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Чемпионат проходил в городе Новофедоровка. По результатам соревнования псковичи заняли 2-е место с результатом 17 минут 8 секунд на дистанции 6 километров.
Спортсмены тренируются в региональном Центре спортивной подготовки.
20 июня областные власти приняли решение предоставить Чемпиону Европы, кандидату в Сборную России на Олимпийские игры 2020 года Павлу Сорину квартиру.