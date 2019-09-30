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Общество

Псковичи завоевали «серебро» на Чемпионате России по прибрежной гребле

Псковские спортсмены Павел Сорин и Максим Бабаджанов заняли второе место на Чемпионате России по прибрежной гребле в Крыму, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Чемпионат проходил в городе Новофедоровка. По результатам соревнования псковичи заняли 2-е место с результатом 17 минут 8 секунд на дистанции 6 километров.

Спортсмены тренируются в региональном Центре спортивной подготовки.

20 июня областные власти приняли решение предоставить Чемпиону Европы, кандидату в Сборную России на Олимпийские игры 2020 года Павлу Сорину квартиру.

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