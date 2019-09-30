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Общество

Более 80 школьников из Иваново и Марий Эл приехали в Псковскую область в рамках нацпроекта «Культура»

Более 80 школьников из Иваново и Марий Эл приехали в Псковской области по культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки» в рамках нацпроекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

30 сентября для школьников будет проведена обзорная экскурсия по Пскову. Детям покажут достопримечательности города. После этого они направятся в Псковский театр драмы, где примут участие в интерактивной программе «Мир закулисья» и посмотрят спектакль «Пиковая дама».

1 октября гости из Иваново и Марий Эл отправятся в Пушкинские Горы, где посетят Святогорский монастырь и усадьбы Михайловское, Тригорское и Петровское. В деревне Бугрово школьники познакомятся с работой мельницы и сыграют в русские фольклорные игры. Кроме того, ребята увидят Печоры и Изборск, где примут участие в квесте «Пароль Изборской крепости».

Также в рамках проекта в Псковскую область вечером 30 сентября приедут 44 школьника из Севастополя. Для них также будет проведена четырехдневная экскурсионная программа по достопримечательностям Псковской и Новгородской областей.

17 сентября в Псковскую область из Калуги и Тулы прибыла первая группа школьников – около 40 человек. Всего в этом году Псковскую область посетят 1,1 тысяч школьников из разных субъектов России. Экскурсионные поездки в этом году организуются в рамках федерального проекта «Творческие люди», который входит в национальный проект «Культура» и реализуется министерством культуры России.

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