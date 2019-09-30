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Двое молодых островичей подозреваются в краже 15 крышек люков

В Острове двое 19-летних молодых людей подозреваются в краже 15 крышек канализационных люков, которые были похищены с 18 по 27 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Палкино по подозрению в краже задержана 39-летняя безработная местная жительница. По версии следствия, 29 сентября около 15:00 возле дома по улице Почтовой злоумышленница украла из пальто 87-летней женщины кошелек, в котором было 1200 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

У 73-летней пенсионерки из Великолукского района с территории дачного участка в деревне Пестриково похитили металлические ворота и изделия из металла. В этой краже подозревают безработного, ранее судимого 51-летнего великолучанина. Ведется следствие.

41-летняя безработная жительница Куньинского района украла мобильный телефон, принадлежащий 45-летнему мужчине, оставленный на столе в кафе на улице Советской. Преступление было совершено в поселке Кунья утром 28 сентября. Злоумышленница дала признательные показания. Телефон изъят. Проводится расследование.

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