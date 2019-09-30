Более 85 тысяч рублей списал мошенник с карты пожилой псковички

18:19, 30 сентября 2019, ПАИ

Более 85 тысяч рублей списал мошенник с карты 60-летней жительницы Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом приостановления возможной транзакции денег он узнал все необходимые данные о карте пользователя, а затем списал с нее более 85 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ещё одной жертвой мошенников стала 35-летняя жительница Великих Лук. Она заинтересовалась в социальных сетях страничкой одной девушки, которая реализовывала материал для маникюра. После этого великолучанка списалась с ней, оформила заказ и перевела около 5 тысяч рублей на указанный счет. Однако заказанные материалы женщина так и не получила, после чего обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за мошенничество 25-летняя жительница Владимирской области. Выяснилось также, что она создала для мошенничества фейковую страницу в социальной сети. В настоящее время проводится проверка.