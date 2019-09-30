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Общество

Штрафы для уклонистов от армии планируется увеличить в шесть раз

Фото Дарьи Хватковой

Штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии России, планируется увеличить в шесть раз. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно - в шесть раз», - приводит его слова телеканал «Россия-24».

Отмечается, что штрафы будут касаться, например, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас минимальный штраф составляет 500 рублей.

В Псковской области в настоящее время находится в розыске 641 человек призывного возраста.

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