Выездная вакцинация против гриппа проходит в Пскове

09:57, 01 октября 2019, ПАИ

Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сделать прививки можно по 4 октября с 10:00 до 17:00, 5 октября (в субботу) - с 10:00 до 15:00, 6 октября (воскресенье) - с 10:00 до 14:00 на территории рынка «Маяк» (Рижский проспект, 40б) в мобильном ФАПе (В 862 КР 60).

Кроме того, пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках Пскова. С 1 по 16 октября в управлении Роспотребнадзора по Псковской области работает «горячая линия» в рамках профилактики гриппа и ОРВИ.