Усиление ветра ожидается в Псковской области 1 октября

10:13, 01 октября 2019, ПАИ

В течение дня 1 октября на территории Псковской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

В Санкт-Петербурге в этот день ожидаются порывы ветра до 24 м/с.

В связи с неблагоприятным природным явлением МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна, а автомобиль поставить в гараж либо вдали от деревьев. На улице необходимо обходить рекламные щиты.