111 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

11:37, 01 октября 2019, ПАИ

111 тысяч человек, в том числе 23,5 тысячи детей, привиты от гриппа в Псковской области по состоянию на 23 сентября. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 1 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Надежды Рагозиной, чтобы не допустить эпидемии гриппа, должно быть привито не менее 30% населения области. «И мы этого показателя всегда достигаем. Перед регионом в этом году поставлена задача привить порядка 45% населения (282 тысяч 780 человек), но пока процент исполнения плана невысокий. Почему? Сложно сказать. Хотя сейчас самое время прививаться, как раз до начала пика. Прививаться в ноябре - декабре хуже, потому что это как раз сезон заболеваний ОРВИ, а прививаться надо полностью здоровыми. Ну, и плюс есть прививочные диссиденты», — отметила Надежда Рагозина.

Она заявила, что ослабилось внимание к этой проблеме, потому что после эпидемии свиного гриппа в 2009-м ничего подобного не было. Надежда Рагозина акцентировала внимание на том, что обязательно нужно прививаться от гриппа тем, кто часто болеет ОРВИ, людям старше 60 лет, с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой системой, нервными заболеваниями, онкологией, а также беременным. «Именно для этих категорий грипп может стать смертельным. Плюс надо прививаться медикам, учителям, военным, полицейским, работникам торговли. То есть тем, кто находится в гуще людей», — добавила она.

Надежда Рагозина рассказала, что вакцина «Совигрипп» есть с консервантом и без него. «Беременным нужна вакцина без консерванта, детям до 18 лет — тоже», — пояснила она.

«Вообще нельзя прививаться от гриппа людям с аллергией на куриный белок, а также тем, у кого были сильные поствакцинальные реакции, температура «под сорок», отек в месте инъекции», — сказала Надежда Рагозина и добавила, что есть временные противопоказания в виде обострения хронических заболеваний и виде простудных заболеваний.

О том, где сделать прививки от гриппа, можно узнать здесь>>>