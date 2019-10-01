Ремонт кровли и стен Дома губернатора в Пскове планируется завершить в ноябре 2020 года

15:30, 01 октября 2019, ПАИ

Устройство шпиля, ремонт кровли и стен Дома губернатора в Пскове планируется завершить до 25 ноября 2020 года. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Работы оцениваются в 4 млн 334 тыс. 960,01 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок намечены на 30 октября.

Подрядчику нужно выполнить демонтажные и общестроительные работы: кладка и облицовка стен, устройство шпиля и кровли над бельведером; ремонтно-реставрационные работы на деревянных конструкциях крыши.

Реставрационные работы на объекте стартовали в 2017 году. Подрядчик сорвал сроки реставрации, поэтому было принято решение к Ганзейским дням провести наружные реставрационные работы.

В этом здании располагается областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, на время ремонта ей предоставлены другие помещения. «Губернаторским домом» здание называется с 30-х годов XIX века, когда оно стало казенной квартирой псковских губернаторов.