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Общество

В поликлиниках Пскова можно привиться от гриппа до 19:00

В отделениях Псковской городской поликлиники можно сделать прививки от гриппа с 8:00 до 19:00, сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Оксана Торгашева на пресс-конференции 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«С этого года активно проводится вакцинация по вечерам в поликлиниках, то есть привиться можно до 19:00, — отметила она. — Мы делаем вакцинацию именно от гриппа и осложнений. Это не означает, что вы не заболеете ОРВИ».

По словам Оксаны Торгашевой, в этом году число желающих привиться значительно снизилось. «Молодых женщин, например, не убедить, что если они забеременеют, то они - в группе риска по гриппу. Они отвечают: «А зачем? В прошлом же году я не болела, да и не умер никто», — рассказала она.

Оксана Торгашева сказала, что все сотрудники поликлиники прививаются в первых рядах, не задумываясь. Она также добавила, что одновременно с гриппом можно сделать прививку от пневмококка.

Для вакцинации от гриппа необходимо при себе иметь паспорт и медицинский полис. О том, где сделать прививки от гриппа, можно узнать здесь>>>

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