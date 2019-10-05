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Общество

Десятки псковичей собрал волонтерский фестиваль в зооприюте «Лесопилка»

5 октября в приюте для бездомных животных «Лесопилка» проходит волонтерский фестиваль «День открытых дверей». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на мероприятие пришли десятки псковичей. 

Собравшихся поприветствовала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова. Она поблагодарила всех, кто пришёл на праздник и отметила, что сегодня гостей ждёт много событий. «Надеюсь, наша тёплая атмосфера и чай вас согреют. Мы в третий раз проводим это мероприятие. Мы делаем это для вас», - обратилась она к псковичам.

Для гостей подготовили концерт, также выступят спортсмены клуба собаководства. Параллельно пройдут познавательный лекторий о животных и мастер-класс по анималистике под руководством художников студии «Полосатый кот», квест для гостей по территории «Лесопилки», флешмоб-зарядка и осеннее чаепитие.

День открытых дверей проходит в приюте уже в третий раз. Все желающие могут познакомиться с сотрудниками «Лесопилки» и питомцами, пообщаться с постоянными волонтерами и присоединиться к ним.

Фестиваль проводится на средства президентского гранта и направлен на развитие гражданского общества. Также «Зоозащита» получила 247 тыс. 820 рублей на социальный проект «Дом с хвостом» в рамках конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

Волонтерские акции проходят в приюте регулярно: добровольцы устраивают субботники по расчистке и уборке территории, сезонные мероприятия по подготовке к холодному или теплому времени года, организуют хозяйственные работы. Также волонтеры выводят подопченых «Лесопилки» на прогулки, занимаются их адаптацией. Кинолог Елена Балыкова проводит тренировки для приютских животных.

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