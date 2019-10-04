Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области

11:26, 04 октября 2019, ПАИ

В Псковской области определены победители конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства решено выделить 20 некоммерческим организациям:

Автономная некоммерческая организация «Псковская парусная регата» (социальный проект - «Белый парус мечты») – 240 тыс. рублей;

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» (социальный проект -«Территория права») – 250 тыс. рублей;

Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» (социальный проект - Научно-образовательная площадка «Мир нескучных наук») – 250 тыс. рублей;

Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (социальный проект - «Нет забытых обелисков») – 247 тыс. 750 рублей;

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» (социальный проект - «Дорогами войны») – 250 тыс. рублей;

Автономная некоммерческая организация Центр развития детского футбола «Черневский двор» (социальный проект - «Помнить через века, через года») – 250 тыс. рублей;

Псковская региональная общественная молодежная организация «Равные возможности» (социальный проект - Образовательный проект «Равные возможности») – 245 тыс. 80 рублей;

Псковская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (социальный проект – «Патриотизм – основа укрепления государства») - 250 тыс. рублей;

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области (социальный проект «Компьютерная грамотность – каждому пенсионеру на селе») – 250 тыс. рублей;

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» (социальный проект - «Дом с хвостом») - 247 тыс. 820 рублей;

Псковская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» (социальный проект - «К экологической культуре через спорт») – 249 тыс. 925 рублей;

Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (социальный проект - «Цветы победы») – 245 тыс. 355 рублей;

Союз мотоциклистов Псковской области «Ночные волки – Псков» (социальный проект - «Псков – в движении») - 250 тыс. рублей;

Псковская региональная общественная организация детского и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины» (социальный проект - «Гусли – струны Псковской души») – 249 тыс. 250 рублей;

Псковская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (социальный проект - «Спорт – наша жизнь») - 250 тыс. рублей;

Псковское областное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» («Детско-юношеский клуб КУДО») – 249 тыс. 600 рублей;

Псковская Региональная Общественная организация «Ресурсный центр гражданских инициатив» (социальный проект - «Первый Псковский Детский Форум») – 250 тыс. рублей;

Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края» (социальный проект - Молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати») – 247 тыс. 554 рублей;

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (социальный проект – «ЗОЖ открывает мир возможностей») - 250 тыс. рублей;

Автономная некоммерческая организация «Патриот» (социальный проект – «Человек. Гражданин. Патриот.») - 250 тыс. рублей.

Общий объем распределяемых средств конкурсу составил 5 млн рублей - средства областного бюджета, предусмотренные законом Псковской области от 28 декабря 2018 № 1910-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

24 сентября в Псковской области подвели итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории региона, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России. Победителями в конкурсе тогда стали 10 некоммерческих организаций.