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Общество

Алексей Караваев: У псковских мотоциклистов возросла культура вождения

В Пскове у мотоциклистов возросла культура вождения, сообщил президент Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, ребята не нарушают Правила дорожного движения, ездят в шлемах и светоотражающих жилетах. «Но в каждой семье есть человек, который все это нарушит», — отметил он.

Также Алексей Караваев прокомментировал дорожно-транспортное происшествие на проспекте Энтузиастов в Пскове, в результате которого погибла 6-летняя девочка. «Это безобразие, безответственность» – подчеркнул он.

Алексей Караваев считает, что нужно открывать больше мотошкол, а также изменить подход к обучению в них, ввести серьезную подготовку к езде по дорогам общего пользования, ввести обучение в городе. Кроме этого, он предложил приделать коляску или посадить пассажиром инструктора.

Отметил, что его воспитанники, когда покупают мотоциклы, не попадают в ДТП. По его словам, культуру вождения надо прививать с детства. «Наши ребята катаются по пересеченной местности, а потом выезжают на мотоциклах на дороги общего пользования и у них все прекрасно», — добавил Алексей Караваев.

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