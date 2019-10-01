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Общество

Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах

Археологический центр Псковской области приглашает принять участие в традиционной «археологии выходного дня» 5 октября, сообщили Псковскому агентству информации в археологическом центр.

Желающие смогут поучаствовать в первом «серьезном исследовании» культурного слоя Печор. Общий сбор и отправление — в 9:00 от базы археологического центра в Пскове на улице Герцена, 1/1. 

«Форма одежды — рабочая, не забудьте перчатки и на всякий случай дождевик», — отметили археологи. О своем желании принять участие в раскопках необходимо сообщить здесь >>>

Археологические работы в Печорах начались 20 сентября. Подробнее здесь>>>

 

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