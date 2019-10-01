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Общество

Билеты со скидкой в 20% можно купить в кассе областной филармонии 1 октября

1 октября, в честь Международного дня музыки, в Псковской областной филармонии действует акция «Сюрпризы в кассе». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, все желающие могут приобрести билеты на концерты со скидками до 20%.

5 октября псковская филармония откроет 76-й сезон симфонической кантатой «Кармина Бурана» для хора, солистов и оркестра немецкого композитора Карла Орфа.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

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