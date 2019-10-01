0
14:55
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
14:32
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
13:52
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
13:20
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
12:27
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
11:58
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
10:49
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
Еще новости
Общество

Из-за усиления ветра в «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности

1 октября с 10:00 в филиале «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» действует режим повышенной готовности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, меры приняты в связи с ухудшением на территории региона метеоусловий, которые могут угрожать штатной работе воздушных линий электропередачи. Получен прогноз об усилении юго-западного и западного ветра до 16 метров в секунду.

В целях предупреждения нештатных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят почасовой мониторинг метеоданных. Усилен контроль над работой электрических сетей. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах возможных рисков, отметили в пресс-службе компании.

В случае нарушения нормальной работы сетей, аварийные бригады будут немедленно мобилизованы на выполнение восстановительных работ. В производственных отделениях электрических сетей «Псковэнерго» приведены в готовность резервные источники энергоснабжения.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает единый телефон «Россети Северо-Запад»: 8-800-333-02-52, портал https://светлаястрана.рф/.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
01 октября 2019
Три новейших аппарата УЗИ поступили в Псковскую областную больницу
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
01 октября 2019
РТРС: Псковская область готова к переходу на цифровое вещание
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
01 октября 2019
Николай Цветков: Перепись 2020 года очень важна для Псковской области
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
01 октября 2019
Археологи приглашают принять участие в раскопках в Печорах
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
01 октября 2019
Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен»
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
01 октября 2019
Энергоэффективный дом построят в Великолукском районе для переселенцев из аварийного жилья
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
01 октября 2019
Елена Бибикова в День пожилого человека: Важно, чтобы каждый из вас чувствовал свою востребованность
Александр Котов: Моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении
01 октября 2019
Александр Котов: Моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении

Идет загрузка...