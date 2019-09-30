В Великих Луках четверо подростков попытались угнать иномарку

11:58, 02 октября 2019, ПАИ

2 октября около двух часов ночи в Великих Луках экипаж ГИБДД задержал на месте происшествия четверых молодых людей, пытавшихся угнать чужой автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Экипаж ГИБДД, следуя по маршруту патрулирования, на улице Маршала Жукова обратил внимание, что группа молодых людей откатывает от дома «Фольксваген Гольф». Четверых подростком 2000, 2002 и 2003 годов рождения задержали на месте. Трое из них – учащиеся.

Выяснилось, что машина принадлежит 55-летней жительнице Великолукского района, а угонщики решили воспользоваться чужим транспортом, «чтобы прокатиться». Владелицу «Фольксвагена» о попытке угона ее автомобиля проинформировали стражи порядка.

Проводится проверка.