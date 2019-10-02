Более 300 заявок поданы на участие в ярмарке «Осень - 2019» в Пскове

12:46, 02 октября 2019, ПАИ

5 октября в Пскове состоится Псковская областная продовольственная ярмарка «Осень - 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на сегодня уже поданы более 300 заявок на участие в ярмарке от сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей.

Ярмарка пройдёт с 6:00 до 17:00 на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до пересечения с улицей Некрасова и улице Советской от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

На период работы ярмарки в местах ее проведения будет запрещена стоянка транспортных средств с 20:00 4 октября до 17:00 5 октября и ограничено движение автотранспорта с 6:00 до 17:00 5 октября.

Информацию о всех осенних сельскохозяйственных ярмарках в Псковской области читайте здесь>>>