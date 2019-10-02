0
14:43
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
14:22
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
14:18
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
13:45
Программу социально-экономического развития Псковской области окончательно согласуют 4 октября
12:06
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
10:59
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
10:52
Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области
Еще новости
Общество

Более 300 заявок поданы на участие в ярмарке «Осень - 2019» в Пскове

5 октября в Пскове состоится Псковская областная продовольственная ярмарка «Осень - 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на сегодня уже поданы более 300 заявок на участие в ярмарке от сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей.

Ярмарка пройдёт с 6:00 до 17:00 на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до пересечения с улицей Некрасова и улице Советской от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

На период работы ярмарки в местах ее проведения будет запрещена стоянка транспортных средств с 20:00 4 октября до 17:00 5 октября и ограничено движение автотранспорта с 6:00 до 17:00 5 октября.

Информацию о всех осенних сельскохозяйственных ярмарках в Псковской области читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
02 октября 2019
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
02 октября 2019
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
02 октября 2019
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
Программу социально-экономического развития Псковской области окончательно согласуют 4 октября
02 октября 2019
Программу социально-экономического развития Псковской области окончательно согласуют 4 октября
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
02 октября 2019
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
02 октября 2019
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области
02 октября 2019
Юрий Лымарь покинул пост начальника УФСИН России по Псковской области
Расчистка и углубление дна реки Великой начались в Пскове
02 октября 2019
Расчистка и углубление дна реки Великой начались в Пскове

Идет загрузка...