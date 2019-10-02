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Экономика

Ремонт автовокзала в Пскове и покупку новых автобусов анонсировала Нинель Салагаева

Ремонт автовокзала в Пскове и покупку новых автобусов анонсировала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на встрече с руководителями предприятий 2 октября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Нинель Салагаева также уточнила, что проект программы социально-экономического развития региона сформирован по четырем направлениям: экономический блок, социальный блок, блок «Среда для жизни» и блок экологии.

В рамках реализации программы руководство региона намерено предусмотреть отмену ввозных таможенных пошлин на ткани, увеличение ввозных таможенных пошлин по электропродукции, снижение тарифов на электроэнергиюи расширение территории ОЭЗ «Моглино». 

В сфере сельского хозяйства Нинель Салагаева анонсировала дополнительные меры поддержки в виде субсидий из федерального центра на покупку племенного скота для вновь открываемых и модернизированных ферм, а также средства на модернизацию растениеводства, рыбоводства, увеличение посевных площадей.

Нинель Салагаева также рассказала, что руководство региона намерено уделить особое внимание развитию туристической привлекательности Талабских островов, строительству причала-порта в Пскове, сохранению ансамбля Кремля, укреплений Окольного города.

Вице-губернатор обратила внимание, что осталось два дня для доработки программы, поэтому если у предпринимателей есть свое видение относительно какой-либо сфере, их готовы выслушать. Также по поручению губернатора начата работа по проработке механизмов формирования регионального инвестиционного фонда. Планируется, что его наполняемость составит порядка по 100 млн рублей в год.

Нинель Салагаева также рассказала, что 11 октября приедет коллектив из Высшей школы экономики, чтобы провести с псковскими предпринимателями стратегическую сессию. 

Губернатор Михаил Ведерников, продолжая разговор об инвесторах, отметил, что для региона важен каждый инвестор: «Приятно видеть здесь наших корейских коллег. Кроме того, к нам заходит китайский инвестор: с начала 2021 года в «Моглино»  будет производится одноразовая экологически чистая посуда».

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