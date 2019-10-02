Выходные с пользой для ума организуют в Псковском музее-заповеднике

09:14, 03 октября 2019, ПАИ

5 октября Псковский музей-заповедник проведет очередную «культурную субботу», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В 12:00 состоится экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).

«Золотая кладовая» - открытый для посетителей фонд драгоценных металлов и камней, в состав которого входят светские украшения (диадемы, серьги XVIII-XX вв.), предметы быта (столовые приборы, портсигары, печати, часы), ордена и медали, мемориальные вещи (XVIII-XX век, Россия, Западная Европа).

«Знаки доблести и славы» - коллекция холодного и огнестрельного вооружения с древнейших времен: боевой топор II тысячелетия до н.э., скифский меч VI века до н.э., вооружение русских воинов, шпаги, сабли, палаши, кремневые ружья, винтовки и пистолеты XVIII - начала XX столетия. Здесь же можно увидеть военные головные уборы пушкинского времени, эпохи Александра II и Николая II (кивера, каски), награды, которые рассказывают о географии боевых подвигов русской армии – «За победу при Прейсишь-Эйлау», «В память Отечественной войны 1812 года», «В память полного разгрома двух корпусов турецкой армии.

«Хрупкая коллекция» - изделия французских, английских мастеров и русский фарфор начиная с XVIII столетия заводов Гарднера, Батенина, Юсуповых, братьев Корнильевых.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.

В 14:00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (улица Некрасова, 7). Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода.