Человеческие останки найдены в Пскове

11:12, 03 октября 2019, ПАИ

2 октября в Пскове в районе улицы Морозовская ветка недалеко от железнодорожных путей собаки нашли человеческие останки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области

Случайный прохожий сообщил правоохранителям, что собаки «балуются с человеческими костями».

После этого опергруппа нашла остальные кости и одежду, похожую на ту, что была на без вести пропавшем полтора месяца назад 20-летнем псковиче. Родственников молодого человека уже известили о найденных останках.

Житель Пскова Роман Фирсов ушёл из дома ещё 16 августа и пропал. Из особых примет молодого человека указывалась татуировка с изображением волка или собаки на голени правой ноги, татуировка в виде кольца – на голени левой ноги, на обеих руках, на внутренней стороне предплечья от запястья до локтя множественные горизонтальные шрамы от порезов.