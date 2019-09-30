0
17:50
История о принципиальной бабушке и доверчивом муже: Почему жительница Пскова подарила младенца супругам из Вологды
21:14
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
12:17
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
13:02
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
12:40
Умер народный артист СССР Марк Захаров
22:00
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
16:14
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
Еще новости
Происшествия

Человеческие останки найдены в Пскове

2 октября в Пскове в районе улицы Морозовская ветка недалеко от железнодорожных путей собаки нашли человеческие останки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области

Случайный прохожий сообщил правоохранителям, что собаки «балуются с человеческими костями».

После этого опергруппа нашла остальные кости и одежду, похожую на ту, что была на без вести пропавшем полтора месяца назад 20-летнем псковиче. Родственников молодого человека уже известили о найденных останках.

Житель Пскова Роман Фирсов ушёл из дома ещё 16 августа и пропал. Из особых примет молодого человека указывалась татуировка с изображением волка или собаки на голени правой ноги, татуировка в виде кольца – на голени левой ноги, на обеих руках, на внутренней стороне предплечья от запястья до локтя множественные горизонтальные шрамы от порезов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
30 сентября 2019
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
30 сентября 2019
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
28 сентября 2019
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
Умер народный артист СССР Марк Захаров
28 сентября 2019
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
27 сентября 2019
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
27 сентября 2019
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
26 сентября 2019
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы

Идет загрузка...