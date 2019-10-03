Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области

20:50, 03 октября 2019, ПАИ

2 октября в Псковской области во время массовой выброски десанта у одного из военнослужащих одновременно сработали основной и запасной парашюты, перехлестнулись стропы. Десантник погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Псковского гарнизона.

По их словам, у военнослужащего одновременно сработали основной и запасной парашюты, перехлестнулись стропы. Это привело к неконтролируемому падению и гибели десантника.

На месте происшествия работает комиссия командования ВДВ и правоохранители, которые устанавливают причины произошедшего.

По данным телеграм-канала «112», погибший Александр Рыбалко являлся рядовым одной из частей в составе 76-й Псковской дивизии ВДВ. Ему оставалось две недели до демобилизации.