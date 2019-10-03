«Через двадцать дней его ждали дома мама и невеста»: Первая учительница рассказала о погибшем под Псковом десантнике из Мордовии

14:43, 04 октября 2019, ПАИ

Рядовой 104-го парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии 21-летний Александр Рыбалко погиб при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом под Псковом. Ему оставалось две недели до демобилизации. Дома его ждали мама и невеста.

Трагедия в небе

О трагедии с учётом закрытости ведомства первыми сообщили анонимные Telegram-каналы, позже информация просочилась в федеральные и региональные СМИ. Очевидцы ЧП засняли момент массовой выброски десанта и опубликовали видео в интернете.

На кадрах видно, как из самолета один за другим выпрыгивают бойцы. Парашюты по очереди раскрываются в воздухе. У всех, кроме одного. Александр Рыбалко стремительно летит вниз. Купол так и не появился до момента удара о землю.

Десантник получил тяжелейшие травмы и скончался на месте.

Все задаются вопросом: «Как такое могло произойти? Не раскрылся основной парашют, и десантник не успел открыть запасной, или же что-то другое?».

Согласно одной из версий, трагедия произошла из-за ошибки при укладке парашюта. Однако это мало вероятно, ведь укладку парашюта всегда контролируют и перепроверяют офицеры, у которых за плечами огромное количество прыжков.

По другой версии – при прыжке не сработала система принудительного выпуска основного парашюта, а запасной военнослужащий не успел раскрыть.

Находившиеся на земле авторы видеоролика замечают, что парашют Александра Рыбалко не раскрылся – не произошло стабилизации – когда стабилизирующий парашют приводит в действие основной парашют. «Упал один... без запаски», – звучит за кадром голос одного из находящихся на земле людей.

Позже падение десантника прокомментировала пресс-служба командования Псковского гарнизона. Они отметили, что, по предварительным данным, у Александра Рыбалко одновременно сработали основной и запасной парашюты, в результате чего перехлестнулись стропы. Это привело к неконтролируемому падению и смерти десантника.

В воинской части, в которой десантник проходил срочную службу, сейчас от каких-либо комментариев отказываются, ссылаясь на то, что информация об обстоятельствах гибели Александра Рыбалко появится только после завершения работы специальной комиссии министерства обороны России. Ей предстоит установить причины трагедии, которая унесла жизнь военнослужащего.

В данный момент на месте происшествия работает комиссия командования ВДВ и правоохранители.

«Саша скоро приедет, тут невеста его ждет»

Погибший 21-летний Александр Рыбалко родом из села Дубенки Дубенского района (Мордовия). Он учился в местной средней общеобразовательной школе. Первая учительница юноши Нина Аниськина говорит, что Саша был добрым и ласковым мальчиком. «Он всегда был ответственным и исполнительным во всех делах. У него всегда были сделаны уроки, а подчерк у него вообще был исключительный, - отметила она в беседе с корресподентом Псковского агентства информации. – Жаль, что он погиб».

Нина Аниськина подчеркнула, что Александр Рыбалко был опорой семьи. «Папа их с мамой оставил очень рано, ушёл от них к другой женщине, и Саша был опорой для мамы, её помощником – все мужские заботы были на его плечах», - отметила она.

Жили они с мамой очень дружно. Александр Рыбалко, как обычный сельский парень, умел делать все деревенские дела: траву выкосить, урожай собрать, огород вспахать, починить что-то.

Перед армией юноша увлекался спортом, активно участвовал в разных мероприятиях, например, в сельских спортивных играх Дубенского района, где он продемонстрировал свои навыки в состязаниях косарей. Кстати, был он тогда самым молодым участником этих соревнований, и пусть не занял призового места, но все отметили его старания и желание отстоять честь своей команды.

«Мама его очень ждала из армии, - заметила первая учительница юноши. – Я неделю назад ее видела, она была счастливая и довольная и говорила: «Саша скоро приедет, тут невеста его ждет. Поженятся».

Учителя не верят в произошедшее, робко переспрашивают друг у друга детали. Но никто толком ничего не знает. Понятно одно - Саша погиб.

Где и когда будет похоронен десантник пока не сообщается.