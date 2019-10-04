Девять заявок поданы на конкурс для социальных предпринимателей в Псковской области

15:34, 04 октября 2019, ПАИ

Девять заявок поданы на V Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2019», организацией регионального этапа которого занимается Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в некоммерческой организации, заявки поданы в номинациях «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».

Всего в этом году в конкурсе 10 номинаций по 6 направлениям, которые соответствуют основным национальным проектам: «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Цифровая экономика», «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости».

Участвовать в региональном этапе конкурса могут коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Псковской области.

В качестве основных задач конкурса организаторы называют выявление лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, а также продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем. Устроители рассчитывают, что это позволит масштабировать по всей стране лучшие предпринимательские инициативы в социальной сфере.

Подать заявку на участие можно онлайн. Важно, чтобы она была полностью заполнена. В конечном итоге ей должен быть присвоен статус «Закончено». Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (911) 362-56-37.

Награждение победителей регионального этапа, который станет отборочным для Всероссийского конкурса, состоится 22 ноября на Межрегиональном слете социальных предпринимателей в Пскове.

Узнать больше о Всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов можно здесь.