Спасший тонувшую девочку порхович выдвинут на «Народное признание – 2019»

16:59, 05 октября 2019, ПАИ

Порхович Андрей Куклин, который спас тонувшую девочку, претендует на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Заявку в номинацию «Поступок» прислала главный редактор газеты «Порховский вестник» (АНО ИД «Медия 60») Лариса Борисова.

Она напомнила, что 10 июня взрослые и дети пришли искупаться на берег реки в районе висячего моста в Порхове. Андрей Куклин был вместе с дочкой и внимательно следил за ней, чтобы не уходила далеко от берега, сам не купался. Краем глаза видел, что подальше, у переката, купается девчушка лет восьми (на речку, как потом выяснилось, она пришла одна), но сосредоточен был на своём ребёнке. Поэтому не сразу понял, что та девочка, на перекате, исчезла под водой. Когда ему об этом крикнули рядом находящиеся люди, сообразил, что произошло, кинулся в воду, на ходу скидывая с себя обувь и брюки. Быстро подобрался к месту и увидел сначала салатовые шлёпки. Девочка лежала спиной вверх. Андрей Куклин подхватил неподвижное тело и поплыл к берегу. «Видимо, малышка забралась на камень, не удержалась и соскользнула с него в яму», – предположил он.

На берегу мужчина положил девочку на бок и стал делать искусственное дыхание. После четвёртого вдоха ребенок закашлял и стал дышать, но ещё был без сознания. Андрей Куклин взял малышку на руки и отнёс в подоспевшую карету Скорой помощи. Фельдшер Наталья Михайлова осмотрела девочку, её жизни уже ничего не угрожало. В больнице пострадавшей сделали снимок лёгких, воды в них не было. Реанимационные мероприятия, которые провёл Андрей Куклин, были выполнены грамотно, и через несколько часов мама забрала дочку домой. Поздно вечером она пришла к Андрею Куклину и поблагодарила его за то, что спас её дочь.

В день празднования 780-летия основания города Порхова Андрею Куклину было торжественно присвоено звание Почетного гражданина города Порхова.

В номинации «Поступок» на награду могут претендовать псковичи, совершившие героическое, достойнок всеобщего уважения деяние.

По итогам 2019 года премия присуждается в 12 номинациях: «Наша марка», «Команда-2018», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Событие». .Подробнее о номинациях можно почитать здесь>>>

Подать заявку на соискание премии может любой желающий, для этого нужно заполнить бланк (документ здесь>>>) и направить его по электронной почте premiya@informpskov.ru. К письму желательно прикрепить фотографию номинанта. Претендентом на награду может стать любой, имеющий непосредственное отношение к Псковской области. Заявки можно присылать до 12:00 5 декабря.

Учредителями «Народного признания» являются СМИ, входящие в состав Медиахолдинга Псковской области: Псковское агентство информации, газеты «Комсомольская правда – Псков», «Псковская правда», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Радио Дача» и «Седьмое небо».