Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города

13:52, 06 июля 2019, ПАИ

Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие со дня образования города, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Порховский вестник».

Праздник начался с шествия праздничной колонны «Город – это мы!» от районного дома культуры до знака Александру Невскому. Ее возглавил военный духовой оркестр, который, как рассказали в редакции «Порховского вестника», задал празднику настроение. В колонне шли глава Порховского района Виктор Степанов, председатели районного и городского Собраний депутатов, руководитель администрации городского поселения «Порхов» Василий Федулов, трудовые и творческие коллективы города, жители и гости города.

Продолжил церемонию молебен у знака Александра Невскому во славу и процветание Порхова и его жителей, который возглавил благочинный Дедовичского округа Псковской епархии иерей Виктор Шелухов. Торжественная церемония празднования дня города прошла впервые в этом месте.

Василий Федулов поздравил собравшихся с 780-летием города и пожелал всем отличного настроения, чтобы порховичи «зарядились энергий на год вперед». Глава района Виктор Степанов в своем выступлении подчеркнул, что Порхов «славен и велик» и за пределами Псковской области. Он рассказал присутствующим об истории Порхова и его традициях, после чего пожелал жителям города благополучия.

Затем состоялось чествование почетных граждан – медицинского работника Жени Дудченко и Андрея Куклина, который спас тонувшую девочку. Василий Федулов вручил поздравительные письма и подарки тем, кто отмечает в этом году юбилей, и не обошел вниманием тех, кто празднует «золотую свадьбу». Из рук главы района благодарственные письма получили представители организаций, которые тесно сотрудничают с городским поселением.

Также чествовали жителей города с именами Александр и Александра, которые празднуют юбилеи. Самой старшей оказалась Александра в возрасте 80 лет, а самым младшим – Александр, которому не исполнилось и года. Юбилярам вручили памятные подарки.

Закончилась торжественная часть вальсом танцевальной группы. Подробнее с дальнейшей программой празднования Дня города в Порхове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.