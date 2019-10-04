Жителей Пскова просят помочь в создании муниципального тома книги «Солдаты Победы»

16:32, 04 октября 2019, ПАИ

Редакционная коллегия по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» просит жителей Пскова оказать помощь в сборе данных о псковичах-участниках Великой Отечественной войны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, полученная информация о ветеранах войдёт в отдельный муниципальный том книги «Солдаты Победы», посвященный псковичам-ветеранам Великой Отечественной войны. Его планируется издать в 2020 году.

Жителей Пскова, которые имеют какую-либо информацию о родственниках, вернувшихся с фронта или работающих в тылу в годы войны, просят представить имеющиеся документы и фотографии в библиотеку «Родник» имени С. А. Золотцева. Она расположена на улице Труда, 20

Задать интересующие вопросы и уточнить информацию можно по телефону 75-20-52 или по электронной почте soldatypobedypskov@mail.ru.

Над многотомником трудятся с 2013 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района. Работа над 6-м и 7-м томами уже идет, они будут посвящены Дновскому и Себежскому районам. Поддержку в реализации проекта оказывает администрация Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников.