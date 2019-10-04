Более трёх тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»

17:40, 04 октября 2019, ПАИ

По данным на 1 октября, в Псковской области в рамках реализации региональной программы «Подарок новорожденному» 3 тысячи 285 семей получили подарочные сертификаты, медали «Рожденному на земле Псковской» и поздравительные открытки от главы региона Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, около 2,5 тысяч из них получили подарки через органы соцзащиты населения, а более чем 750 семей – в псковских роддомах.

По данным фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», более 1,5 тысячи подарочных сертификатов уже использованы. На сертификаты, которые действуют в течение года, молодые семьи заказывают необходимые для ребенка вещи через интернет-магазин. Партнёрами в реализации проекта выступают магазин «Планета детства» и страховая компания «Макс-М».

Региональную программу «Подарок новорожденному» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Подарок включается в себя сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», памятную медаль «Рожденному на земле Псковской» и поздравительную открытку от главы региона Михаила Ведерникова. Подарочные наборы получат все семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Их вручают с 27 июля.

Родителям по всем возникающим вопросам можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону (8112) 29-99-43, в комитет по социальной защите по телефону (8112) 29-99-98 (добавочный — 135 или 136).