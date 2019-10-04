Решения по реконструкции памятника 6-й роте в Пскове приняты по итогам встречи Михаила Ведерникова с представителями Минобороны

19:00, 04 октября 2019, ПАИ

Окончательные решения по реконструкции памятника 6-роте («Купол»), расположенного в деревне Черёха Псковского района, и благоустройстве прилегающей территории приняты по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с заместителями министра обороны России – Юнус-Беком Евкуровым и Тимуром Ивановым. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram 4 октября.

Кроме этого, стороны поставили точку в вопросе передачи имущества военного городка Остров-3 на баланс муниципалитета. «Благодарю Юнус-Бека Баматгиреевича и Тимура Вадимовича за конструктивный подход, активное взаимодействие и поддержку наших региональных инициатив и предложений», – добавил Михаил Ведерников.

Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов проверили в Пскове ход строительства объектов, предназначенных для размещения десантно-штурмового соединения.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Памятник 6-й роте распорядился установить президент России Владимир Путин. Автором «Купола», который открыли 1 августа 2002 года, стал псковский архитектор Анатолий Царик.