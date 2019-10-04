Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове

20:01, 04 октября 2019, ПАИ

Более 800 человек стали участниками культурологического марафона «Все грани Гранина», который прошел с 26 по 29 сентября в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках марафона прошли флешмоб, выставки, кинопоказы и мастер-классы. Кроме этого, работал дискуссионный клуб, а также состоялся «Марафон добра Даниила Гранина»: сбор книг для пополнения фондов сельских библиотек области, который организовал Российский книжный союз.

Сертификаты на собранные книги передали Изборской библиотеке - филиалу МБУК «Печорская центральная районная библиотека», библиотеке Писковичского культурно-досугового центра МБУ «Псковский районный центр культуры» и Полонской библиотеке-филиалу МБУК «Порховская централизованная библиотечная система».

Также гости и жители Пскова прочитали отрывки из произведения «Мой лейтенант» Даниила Гранина на камеру, переняв эстафету чтения от Курска, Волгограда и Москвы. Отмечается, что эти записи войдут в видеоверсию книги, которая публикуется на сайте всегранигранина.рф.

В пресс-службе пояснили, что Псковская область стала четвертым субъектом РФ, принимающим марафон. Поддержку марафону оказали администрация региона и лично губернатор Михаил Ведерников.

Культурологический марафон «Все грани Гранина» проводится по инициативе Российского книжного союза и при поддержке Фонда президентских грантов в шести регионах РФ с 8 августа по 15 декабря 2019 года. Калининград и Санкт-Петербург станут следующими городами, принимающими «Все грани Гранина».