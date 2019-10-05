14 км береговой линии очистили в Псковской области в рамках нацпроекта «Экология»

17:27, 05 октября 2019, ПАИ

В сентябре в рамках Общероссийской акции «Вода России» в Псковской области очистили от мусора 14 км береговой линии водных объектов. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, в мероприятиях приняли участие 178 жителей области.

В 2019 году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Администрации муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами провели экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Прибрежные полосы очистили от пластиковых бутылок, пакетов, банок, проведен обкос травы.

Также в рамках реализации национального проекта «Экология» в Псковскую область поступила новая лесопожарная, лесохозяйственная техника и оборудование.