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Общество

Псковская область вошла в группу регионов, «делающих первые шаги к успеху» по поддержке социально ориентированных НКО

Псковская область вошла в группу «Регионы, делающие первые шаги к успеху»  в рейтинге субъектов Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2018 год. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития.   

В группе «Регионы, делающие первые шаги к успеху» Псковская область набрала 19,4 рейтинговых балла и заняла 51 место. По количеству социально ориентированных некоммерческих организаций на 10 тыс. населения Псковская область оказалась на 17 месте в группе «Регионы – кандидаты на лидерство» с показателем 13,6.

В общем рейтинге в пятерку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (44,63), Новгородская область (40,97), Хабаровский край (36,58), Самарская область (34,79), Республика Башкортостан (34,15). Последнюю строчку – 85 место – занял Чукотский автономный округ (7,31).

На прошлой неделе в Псковской области определились победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО: средства было решено выделить 20 некоммерческим организациям.

В сентябре в регионе подвели итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории региона, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России. Победителями в конкурсе тогда стали 10 некоммерческих организаций.

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