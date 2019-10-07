Ремонт улицы 23 июля начался в Пскове

12:43, 07 октября 2019, ПАИ

7 октября в Пскове в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети Пскова» начались ремонтные работы на улице 23 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По условиям контракта подрядчик должен будет установить новый бортовой камень, заменить верхний слой покрытия, отремонтировать и обустроить новый тротуар. Однако дорожную разметку сделают только в следующем году. Нанести её в этом году не позволяет погода, пояснили в Управлении городского хозяйства администрации Пскова.

В связи с проведением дорожных работ улица 23 июля будет закрыта для движения транспорта до 1 ноября включительно. В качестве объезда псковичам предлагается использовать улицу Советскую. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.