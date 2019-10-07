Исторической назвал Николай Хондзинский встречу Псковского симфонического оркестра с Михаилом Ведерниковым
Главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский назвал встречу коллектива с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым «исторической». Об этом со встречи 7 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.
«За все время существования оркестра не было даже встречи руководителя оркестра с представителями власти региона, губернатором», - заметил Николай Хондзинский и поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к оркестру и поддержку коллектива.
Он выразил надежду, что результаты встречи с губернатором будут позитивными.
По словам дирижёра, творческий коллектив рад и в будущем принимать активное и посильное участие в мероприятиях Псковской области. Но, подчеркнул Николай Хондзинский, оркестр готов представлять регион за его пределами.