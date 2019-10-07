Первый штраф за курение на балконе выписали в России

17:41, 07 октября 2019, ПАИ

В Ставропольском крае выписали первый в России штраф за курение на балконе, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления МЧС Олега Дегтярева.

Из-за неосторожного курения на балконе в одной из квартир в городе Изобильном вспыхнул пожар. Это стало причиной для составления административного протокола за нарушение требований пожарной безопасности. Нарушителю предстоит выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

Правительство страны утвердило новые требования к обеспечению пожарной безопасности, которые вступили в силу с 1 октября. Согласно законодательным новшествам, запрещено использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.