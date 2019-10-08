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Общество

Псковский музей выпустил комплект открыток с памятниками из списка ЮНЕСКО

Псково-Изборский музей-заповедник выпустил комплект открыток с памятниками, которые вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Комплект открыток вышел в свет ограниченным тиражом и уже поступил в продажу в магазин музея (Приказная палата в Псковском кремле, Кремль, 4).

В июле десять объектов культурного наследия Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (XII в.); собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (XII в.); собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (XIV в.); церковь Покрова и Рождества от Пролома (XIV-XVI вв.); церковь Василия на Горке (XV в.); церковь Георгия со Взвоза (XVв.); церковь Богоявления с Запсковья (XV в.); ансамбль церкви Михаила и Гавриила Архангелов (XIV – XVII вв.); церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (XV в.); церковь Николы со Усохи (XVI в.).

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