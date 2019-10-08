Сезон осенней охоты открыт в Псковской области

10:53, 08 октября 2019, ПАИ

В Псковской области открыт сезон охоты на некоторых копытных, бурого медведя, пушных животных и пернатую дичь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Срок охоты на кабана установлен с 1 июня 2019 по 29 февраля 2020 года, взрослых самцов европейской косули и всех особей лося - с 1 октября по 31 декабря. С 1 августа по 30 ноября можно охотиться на бурого медведя. С 1 октября по 29 февраля разрешена добыча зайцев, волков, лисиц, бобров, выдр, норок, белок, енотовидной собаки, куницы, хорей, рысей, горностаев. Ондатру, водяную полевку можно добывать с 1 октября по 1 апреля, барсука - с 15 августа по 31 октября, крота - с 1 по 25 октября.

Охота на водоплавающую пернатую дичь разрешается по 15 ноября, боровую дичь – по 29 февраля. Сезон охоты на болотно-луговую, полевую, степную, горную пернатую дичь продлится по 15 ноября.

В связи с наступлением сезона охоты могут участиться случаи потери в лесу собак - гончих, норных, лаек. Зачастую они увлекаются погоней за зверем и не могут найти дорогу обратно. Подробнее о хитростях, которые помогут найти животное в лесном массиве, читайте в материале ПАИ.

О сложностях при обучении легавых собак и особенностях охоты по перу можно почитать здесь >>>.