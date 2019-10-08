0
13:02
Строительный лагерь у включенного в список ЮНЕСКО псковского храма демонтируют
12:03
Зимой 2020 года Пётр Шерешевский поставит в Пскове спектакль «Двенадцать стульев»
10:16
Словарь «Сами с усами» преподавателей ПсковГУ номинирован на премию «На благо мира»
13:59
Звание «Заслуженный деятель культуры Псковской области» и гранты для молодых специалистов предложил ввести губернатор
09:15
Поэтесса из Великих Лук стала лауреатом литературной премии
22:27
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
20:54
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
Еще новости
Культура

Зимой 2020 года Пётр Шерешевский поставит в Пскове спектакль «Двенадцать стульев»

Пётр Шерешевский

Режиссёр псковского спектакля «Ревизор», произвёвшего неоднозначное впечатление на жителей Екатеринбурга, Пётр Шерешевский станет автором ещё одной постановки на сцене Псковского академического театра драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. 

«Пётр Шерешевский будет в январе-феврале двадцатого года репетировать и ставить у нас в театре «Двенадцать стульев», - рассказал Дмитрий Месхиев.

По его словам, пока рано говорить о наполнении спектакля. «Хотя концептуально мы с ним уже какие-то вещи обсуждали. И я понимаю, что хочет сделать Петр Шерешевский, он знает, чего мы от него ждем. Опять же, это не будет такая прямая театрализация произведения Ильфа и Петрова, это будет некая фантазия на тему романа «Двенадцать стульев». Мне кажется, что это тоже может быть интересно, но это, конечно, будет значительно веселее. Хотя, я вам скажу честно, в «Двенадцати стульях» тоже очень много пронзительных вещей», - отметил Дмитрий Месхиев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Год театра
Дмитрий Месхиев: Спектакли Псковского театра в Новороссийске шли с переаншлагами Преподавательский состав обновился в псковской театральной студии «Гвозди» Спектакль из Пскова покажут на фестивале «Артмиграция» в Москве Псковская епархия заказала театру постановку Псковский режиссер победил на фестивале «Артмиграция — детям» «Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове Билеты со скидкой могут приобрести псковичи 30 и 31 июля на спектакли драмтеатра Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму Псковичей приглашают на музыкальный open-air с участием джаз-оркестра из Санкт-Петербурга Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Строительный лагерь у включенного в список ЮНЕСКО псковского храма демонтируют
08 октября 2019
Строительный лагерь у включенного в список ЮНЕСКО псковского храма демонтируют
Зимой 2020 года Пётр Шерешевский поставит в Пскове спектакль «Двенадцать стульев»
08 октября 2019
Зимой 2020 года Пётр Шерешевский поставит в Пскове спектакль «Двенадцать стульев»
Словарь «Сами с усами» преподавателей ПсковГУ номинирован на премию «На благо мира»
08 октября 2019
Словарь «Сами с усами» преподавателей ПсковГУ номинирован на премию «На благо мира»
Звание «Заслуженный деятель культуры Псковской области» и гранты для молодых специалистов предложил ввести губернатор
07 октября 2019
Звание «Заслуженный деятель культуры Псковской области» и гранты для молодых специалистов предложил ввести губернатор
Поэтесса из Великих Лук стала лауреатом литературной премии
06 октября 2019
Поэтесса из Великих Лук стала лауреатом литературной премии
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
04 октября 2019
«Покровские вечера» пройдут в Великолукском районе с 7 по 11 октября
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
04 октября 2019
Псковский кузнец выковал сегмент для масштабного арт-объекта «Время Крыма»
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове
04 октября 2019
Более 800 человек участвовали в культурологическом марафоне «Все грани Гранина» в Пскове

Идет загрузка...