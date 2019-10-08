Зимой 2020 года Пётр Шерешевский поставит в Пскове спектакль «Двенадцать стульев»

12:03, 08 октября 2019, ПАИ

Режиссёр псковского спектакля «Ревизор», произвёвшего неоднозначное впечатление на жителей Екатеринбурга, Пётр Шерешевский станет автором ещё одной постановки на сцене Псковского академического театра драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

«Пётр Шерешевский будет в январе-феврале двадцатого года репетировать и ставить у нас в театре «Двенадцать стульев», - рассказал Дмитрий Месхиев.

По его словам, пока рано говорить о наполнении спектакля. «Хотя концептуально мы с ним уже какие-то вещи обсуждали. И я понимаю, что хочет сделать Петр Шерешевский, он знает, чего мы от него ждем. Опять же, это не будет такая прямая театрализация произведения Ильфа и Петрова, это будет некая фантазия на тему романа «Двенадцать стульев». Мне кажется, что это тоже может быть интересно, но это, конечно, будет значительно веселее. Хотя, я вам скажу честно, в «Двенадцати стульях» тоже очень много пронзительных вещей», - отметил Дмитрий Месхиев.