Псковичи поборются за награды на чемпионате «Абилимпикс» в Москве

11:53, 08 октября 2019, ПАИ

С 20 по 22 ноября в Москве состоится V национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, регион на соревнованиях представят шесть участников и шесть сопровождающих.

Псковские школьники будут состязаться в трёх номинациях. Дмитрий Бондарев из Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья поборется за победу в номинации «Сухое строительство и штукатурные работы», Евгений Богданов из центра специального образования № 1 – в номинации «Гончарное дело», а Анастасия Андреева из того же учреждения – в номинации «Флористика».

Среди специалистов выступит подопечная производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца Людмила Калашникова. Она будет соревноваться в дисциплине «Художественное вышивание». А студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Иван Митровскис и Александр Смирнов покажут свои навыки в ремонте обуви и столярном деле соответственно.

Все участники национального чемпионата от Псковской области стали победителями регионального этапа соревнований, который прошёл в Пскове в середине сентября.

«Абилимпикс» проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства России и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проводится с 2016 года.