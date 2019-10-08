0
11:47
Читатели Псковского агентства информации могут стать обладателями пригласительного на концерт Лолиты
11:17
Легко ли работать госинспектору федерального заказника в Псковской области
10:56
Необычную находку сделал блогер в водах Псковы
10:41
На железнодорожном вокзале в Пскове к 1 ноября появится мини-отель
09:22
Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live
23:37
Губернаторская повестка: Экономика, экономика и еще раз экономика
22:50
Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»
Еще новости
Общество

Псковичи поборются за награды на чемпионате «Абилимпикс» в Москве

С 20 по 22 ноября в Москве состоится V национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, регион на соревнованиях представят шесть участников и шесть сопровождающих.

Псковские школьники будут состязаться в трёх номинациях. Дмитрий Бондарев из Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья поборется за победу в номинации «Сухое строительство и штукатурные работы», Евгений Богданов из центра специального образования № 1 – в номинации «Гончарное дело», а Анастасия Андреева из того же учреждения – в номинации «Флористика».

Среди специалистов выступит подопечная производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца Людмила Калашникова. Она будет соревноваться в дисциплине «Художественное вышивание». А студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Иван Митровскис и Александр Смирнов покажут свои навыки в ремонте обуви и столярном деле соответственно.

Все участники национального чемпионата от Псковской области стали победителями регионального этапа соревнований, который прошёл в Пскове в середине сентября.

«Абилимпикс» проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства России и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проводится с 2016 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Читатели Псковского агентства информации могут стать обладателями пригласительного на концерт Лолиты
08 октября 2019
Читатели Псковского агентства информации могут стать обладателями пригласительного на концерт Лолиты
Необычную находку сделал блогер в водах Псковы
08 октября 2019
Необычную находку сделал блогер в водах Псковы
На железнодорожном вокзале в Пскове к 1 ноября появится мини-отель
08 октября 2019
На железнодорожном вокзале в Пскове к 1 ноября появится мини-отель
Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live
08 октября 2019
Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live
Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»
07 октября 2019
Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
07 октября 2019
Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь
Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе
07 октября 2019
Реверсивное движение ввели на путепроводе на трассе Р-23 в Псковском районе
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
07 октября 2019
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области

Идет загрузка...